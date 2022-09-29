Лего в России превратится в «Мир кубиков»

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Клипарт. Магнитогорск, лего, конструктор, детство
«Мир кубиков» заменит Лего Фото:
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После ухода Lego из России официальный партнер компании запустит новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков». Президент группы Тихон Смыков сообщил, что продаваться в ней будут не только продукция Lego, но и конструкторы других производителей.

«Первые магазины сменят вывески и откроются под новым брендом 29 сентября. Речь идет о двух точках в Москве, в ТРЦ „Атриум“ и „Авиапарк“, и одной в Петербурге, в ТРЦ „Галерея“. Новая сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах. Остальные площадки обновятся до конца октября», — уточнил предприниматель в интервью РБК. Ранее URA.RU сообщало о тюменской компании, разрабатывающей свой собственный аналог конструкторов.

После начало СВО из России ушли многие иностранные предприятия и бренды. Правительство РФ в ответ ввело программу параллельного импорта.

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После ухода Lego из России официальный партнер компании запустит новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков». Президент группы Тихон Смыков сообщил, что продаваться в ней будут не только продукция Lego, но и конструкторы других производителей. «Первые магазины сменят вывески и откроются под новым брендом 29 сентября. Речь идет о двух точках в Москве, в ТРЦ „Атриум“ и „Авиапарк“, и одной в Петербурге, в ТРЦ „Галерея“. Новая сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах. Остальные площадки обновятся до конца октября», — уточнил предприниматель в интервью РБК. Ранее URA.RU сообщало о тюменской компании, разрабатывающей свой собственный аналог конструкторов. После начало СВО из России ушли многие иностранные предприятия и бренды. Правительство РФ в ответ ввело программу параллельного импорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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