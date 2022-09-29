Лего в России превратится в «Мир кубиков»

После ухода Lego из России официальный партнер компании запустит новую мультибрендовую сеть «Мир кубиков». Президент группы Тихон Смыков сообщил, что продаваться в ней будут не только продукция Lego, но и конструкторы других производителей.
«Первые магазины сменят вывески и откроются под новым брендом 29 сентября. Речь идет о двух точках в Москве, в ТРЦ „Атриум“ и „Авиапарк“, и одной в Петербурге, в ТРЦ „Галерея“. Новая сеть будет состоять из 60 магазинов в более чем 20 городах. Остальные площадки обновятся до конца октября», — уточнил предприниматель в интервью РБК. Ранее URA.RU сообщало о тюменской компании, разрабатывающей свой собственный аналог конструкторов.
После начало СВО из России ушли многие иностранные предприятия и бренды. Правительство РФ в ответ ввело программу параллельного импорта.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews