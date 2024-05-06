Лесопарковый маньяк из Челябинска написал письмо журналистам

07 мая 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Корочкин отправил письмо, где рассказал о своих опасениях по возобновлению дела Фото: Александр Елизаров © URA.RU Алексей Корочкин, осужденный за серию убийств и изнасилований в Челябинске и прозванный «Лесопарковым маньяком», написал журналистам письмо с рассказом о деталях дела. Мужчина опасается, что возобновленное расследование не даст результатов. «Прокуратура говорила, что возобновят дело после того, как нашли пистолет и опознали настоящего убийцу, но все повисло опять в воздухе. Никто не хочет этим заниматься, так как прошло уже почти 20 лет», — говорится в письме Корочкина опубликованном изданием «74.ру». Корочкин уточнил, что его признали виновным в двойном убийстве и изнасиловании, совершенных в то время, когда он уже год находился в СИЗО. Осужденный также указывает на недостаточность улик. По словам Корочкина, отпечатки пальцев, кровь и волосы на месте преступления указывали на третье лицо. Осужденный отметил, что был согласен на анализ мазка спермы, чтобы доказать невиновность, но его так и не сделали. Из колонии мужчина выйдет в 2024 году и намерен добиваться пересмотра дела. Однако опасается, что «никто не хочет слышать» доводы адвоката и его подзащитного. Корочкина задержали в 2004 году после серии нападении на влюбленных в городском бору. Убийцу прозвали «Лесопарковым маньяком», который насиловал женщин и стрелял в мужчин. Сам Корочкин в то время работал охранником в ЮУрГУ и жил вблизи леса. Одна из пострадавших во время опознания указала на Корочкина, заявив, что именно этот человек напал на нее и ее друга. Мужчину приговорили к 20 годам колонии, но так и не нашли у него оружие. В 2023 году в деле появились новые улики. В Челябинске умер старый охотник и его сейф оказался у правоохранительных органов. Экспертиза показала, что один из пистолетов пенсионера и был оружием «маньяка с Лесопарковой». Расследование возобновили, а обвинения будут рассматривать заново. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Корочкин, осужденный за серию убийств и изнасилований в Челябинске и прозванный «Лесопарковым маньяком», написал журналистам письмо с рассказом о деталях дела. Мужчина опасается, что возобновленное расследование не даст результатов. «Прокуратура говорила, что возобновят дело после того, как нашли пистолет и опознали настоящего убийцу, но все повисло опять в воздухе. Никто не хочет этим заниматься, так как прошло уже почти 20 лет», — говорится в письме Корочкина опубликованном изданием «74.ру». Корочкин уточнил, что его признали виновным в двойном убийстве и изнасиловании, совершенных в то время, когда он уже год находился в СИЗО. Осужденный также указывает на недостаточность улик. По словам Корочкина, отпечатки пальцев, кровь и волосы на месте преступления указывали на третье лицо. Осужденный отметил, что был согласен на анализ мазка спермы, чтобы доказать невиновность, но его так и не сделали. Из колонии мужчина выйдет в 2024 году и намерен добиваться пересмотра дела. Однако опасается, что «никто не хочет слышать» доводы адвоката и его подзащитного. Корочкина задержали в 2004 году после серии нападении на влюбленных в городском бору. Убийцу прозвали «Лесопарковым маньяком», который насиловал женщин и стрелял в мужчин. Сам Корочкин в то время работал охранником в ЮУрГУ и жил вблизи леса. Одна из пострадавших во время опознания указала на Корочкина, заявив, что именно этот человек напал на нее и ее друга. Мужчину приговорили к 20 годам колонии, но так и не нашли у него оружие. В 2023 году в деле появились новые улики. В Челябинске умер старый охотник и его сейф оказался у правоохранительных органов. Экспертиза показала, что один из пистолетов пенсионера и был оружием «маньяка с Лесопарковой». Расследование возобновили, а обвинения будут рассматривать заново.