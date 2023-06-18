Дело «лесопаркового маньяка» из Челябинска рассмотрят заново

Расследование уголовного дела Корочкина возобновлено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело в отношении Алексея Корочкина, осужденного в серии убийств, рассмотрят заново. Информацию об этом 19 июня подтвердили URA.RU в пресс-службе СУ СКР региона.

«Расследование дела Корочкина возобновлено. Обвинения по факту убийства и покушения на убийство в лесопарковой зоне Челябинска будут рассматриваться заново», — уточнили в ведомстве.

В 2004 году некий мужчина нападал на влюбленных в городском бору. Девушек он насиловал, а мужчин убивал выстрелом в голову. Подозрение пало на Корочкина, которого задержали в бору во время прогулки. Сам он в то время работал охранником в ЮУрГУ. Одна из пострадавших девушек во время процедуры опознания указала на Корочкина, заявив, что именно этот человек напал на нее и ее друга.

Своей вины Корочкин не признал, его осудили на 20 лет строгого режима. Оружия так и не нашли. В 2023 году в Челябинске умер старый охотник, его жена, как и положено, сдала сейф с оружием. В сейфе был пистолет. Провели баллистическую экспертизу, и выяснилось, что именно из этого пистолета стрелял так называемый «маньяк с Лесопарковой». Корочкин заявил, что, когда выйдет на свободу, а срок у него истекает в 2024 году, будет добиваться пересмотра дела.