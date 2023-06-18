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16 июня 2023

«Лесопарковый маньяк» из Челябинска рассказал, что будет делать после выхода из тюрьмы

«Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин: хочу, чтобы меня видели человеком, а не маньяком
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, сквер, лес, парк, лето, дорожка, благоустройство
Осужденный на 20 лет за жуткие убийства может оказаться невиновным Фото:

«Лесопарковый маньяк» из Челябинска Алексей Корочкин, отсидевший 18 лет за серию жутких убийств, рассказал, что будет делать после выхода из тюрьмы. Весной в его деле появились новые улики и мужчина может оказаться невиновным.

«Я обязательно буду добиваться восстановления. Да, я очень долго сижу, но я тот же самый человек, я не псих. Хочу, чтобы меня видели человеком, а не маньяком, чтобы сказали: «Он невиновен», — рассказал Алексей Корочкин в интервью «Известиям».

Мужчина также надеется, что работа, которая не раз спасала его от отчаяния в тюрьме, поможет ему жить на свободе. Что родной дядя, который его ждет, примет и пустит на первое время пожить, а дальше «жизнь сама направит, куда надо».

Алексея Корочкина задержали после нескольких нападений с мая по август 2004 года в городском бору Челябинска. Жертвами маньяка становились влюбленные пары, которые приезжали в лес на машине. Мужчин маньяк убивал выстрелом в голову, девушек отводил в лес, где насиловал.

Корочкина осудили на 20 лет. 18 из них он уже отсидел. Но в апреле 2023 года в деле «лесопаркового маньяка» появились новые улики. К следователям попал пистолет, из которого были убиты все жертвы. Его хозяином оказался умерший от рака бывший полицейский. В 2004 году, когда Алексея Корочкина посадили, оружие у него действительно так и не нашли.

Ранее стало известно, что в Челябинске могут пересмотреть дело «маньяка с Лесопарковой». В город уже приезжала специальная комиссия из Москвы.

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«Лесопарковый маньяк» из Челябинска Алексей Корочкин, отсидевший 18 лет за серию жутких убийств, рассказал, что будет делать после выхода из тюрьмы. Весной в его деле появились новые улики и мужчина может оказаться невиновным. «Я обязательно буду добиваться восстановления. Да, я очень долго сижу, но я тот же самый человек, я не псих. Хочу, чтобы меня видели человеком, а не маньяком, чтобы сказали: «Он невиновен», — рассказал Алексей Корочкин в интервью «Известиям». Мужчина также надеется, что работа, которая не раз спасала его от отчаяния в тюрьме, поможет ему жить на свободе. Что родной дядя, который его ждет, примет и пустит на первое время пожить, а дальше «жизнь сама направит, куда надо». Алексея Корочкина задержали после нескольких нападений с мая по август 2004 года в городском бору Челябинска. Жертвами маньяка становились влюбленные пары, которые приезжали в лес на машине. Мужчин маньяк убивал выстрелом в голову, девушек отводил в лес, где насиловал. Корочкина осудили на 20 лет. 18 из них он уже отсидел. Но в апреле 2023 года в деле «лесопаркового маньяка» появились новые улики. К следователям попал пистолет, из которого были убиты все жертвы. Его хозяином оказался умерший от рака бывший полицейский. В 2004 году, когда Алексея Корочкина посадили, оружие у него действительно так и не нашли. Ранее стало известно, что в Челябинске могут пересмотреть дело «маньяка с Лесопарковой». В город уже приезжала специальная комиссия из Москвы.
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