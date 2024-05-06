Для больницы ЯНАО закупили уникальное оборудование

В ЦГБ Нового Уренгоя привезли оборудование для лечения инсультов и инфарктов

07 мая 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

В горбольницу Нового Уренгоя завезли новое оборудование Фото: Анна Майорова © URA.RU Для неврологического отделения центральной горбольницы Нового Уренгоя (ЯНАО) закупили комплекс реабилитационного оборудования. Оно предназначено для восстановления после инфарктов и инсультов, сообщает пресс-служба правительства округа. «В неврологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ закупили стабилоплатформу, тренажер для увеличения силы движений в конечностях и аппарат для механотерапии. Комплекс реабилитационного оборудования поможет восстановиться после тяжелых неврологических заболеваний. Оборудование предназначено для лечения после острых сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов», — говорится в релизе, опубликованном на сайте источника. Сообщается также, что на тренировках пациента научат заново держать равновесие и координировать движения. «Это улучшает состояние больных с функциональным головокружением, повышает чувствительность стоп, тренирует управление мышцами баланса», — говорится в релизе. Ранее сообщалось, что в ЯНАО проходят мероприятия по слиянию Таркосалинской и Красноселькупской районных больниц. Объединение медучреждений может привести к сокращению сотрудников, сообщил агентству инсайдер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для неврологического отделения центральной горбольницы Нового Уренгоя (ЯНАО) закупили комплекс реабилитационного оборудования. Оно предназначено для восстановления после инфарктов и инсультов, сообщает пресс-служба правительства округа. «В неврологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ закупили стабилоплатформу, тренажер для увеличения силы движений в конечностях и аппарат для механотерапии. Комплекс реабилитационного оборудования поможет восстановиться после тяжелых неврологических заболеваний. Оборудование предназначено для лечения после острых сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов», — говорится в релизе, опубликованном на сайте источника. Сообщается также, что на тренировках пациента научат заново держать равновесие и координировать движения. «Это улучшает состояние больных с функциональным головокружением, повышает чувствительность стоп, тренирует управление мышцами баланса», — говорится в релизе. Ранее сообщалось, что в ЯНАО проходят мероприятия по слиянию Таркосалинской и Красноселькупской районных больниц. Объединение медучреждений может привести к сокращению сотрудников, сообщил агентству инсайдер.