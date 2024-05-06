06 мая 2024

Для больницы ЯНАО закупили уникальное оборудование

В ЦГБ Нового Уренгоя привезли оборудование для лечения инсультов и инфарктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, лечение, коридор больницы, здоровье, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, больница, коридор госпиталя
В горбольницу Нового Уренгоя завезли новое оборудование Фото:

Для неврологического отделения центральной горбольницы Нового Уренгоя (ЯНАО) закупили комплекс реабилитационного оборудования. Оно предназначено для восстановления после инфарктов и инсультов, сообщает пресс-служба правительства округа.

«В неврологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ закупили стабилоплатформу, тренажер для увеличения силы движений в конечностях и аппарат для механотерапии. Комплекс реабилитационного оборудования поможет восстановиться после тяжелых неврологических заболеваний. Оборудование предназначено для лечения после острых сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов», — говорится в релизе, опубликованном на сайте источника.

Сообщается также, что на тренировках пациента научат заново держать равновесие и координировать движения. «Это улучшает состояние больных с функциональным головокружением, повышает чувствительность стоп, тренирует управление мышцами баланса», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО проходят мероприятия по слиянию Таркосалинской и Красноселькупской районных больниц. Объединение медучреждений может привести к сокращению сотрудников, сообщил агентству инсайдер.

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Для неврологического отделения центральной горбольницы Нового Уренгоя (ЯНАО) закупили комплекс реабилитационного оборудования. Оно предназначено для восстановления после инфарктов и инсультов, сообщает пресс-служба правительства округа. «В неврологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ закупили стабилоплатформу, тренажер для увеличения силы движений в конечностях и аппарат для механотерапии. Комплекс реабилитационного оборудования поможет восстановиться после тяжелых неврологических заболеваний. Оборудование предназначено для лечения после острых сосудистых катастроф — инфарктов и инсультов», — говорится в релизе, опубликованном на сайте источника. Сообщается также, что на тренировках пациента научат заново держать равновесие и координировать движения. «Это улучшает состояние больных с функциональным головокружением, повышает чувствительность стоп, тренирует управление мышцами баланса», — говорится в релизе. Ранее сообщалось, что в ЯНАО проходят мероприятия по слиянию Таркосалинской и Красноселькупской районных больниц. Объединение медучреждений может привести к сокращению сотрудников, сообщил агентству инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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