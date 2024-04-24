24 апреля 2024

На Ямале проведут оптимизацию медицинских учреждений. Инсайд

На Ямале объединяют больницы Красноселькупского и Пуровского районов
© Служба новостей «URA.RU»
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Две районные больницы в ЯНАО объединят в рамках оптимизации медучреждений Фото:

В ЯНАО проходят мероприятия по слиянию Таркосалинской и Красноселькупской районных больниц. Объединение медучреждений может привести к сокращению сотрудников, — сообщил агентству инсайдер.

«Красноселькупская больница станет филиалом Таркосалинской и переводится из районных в участковую. Объединение больниц может означать подготовку к возобновлению региональной реформы муниципальных округов, хотя формально эти мероприятия никак не связаны», — поделился источник.

Агентство направило запрос на комментарий в окружной департамент здравоохранения. В пресс-службе департамента пообещали предоставить ответ позднее.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти заморозили муниципальную реформу, в рамках которой Красносельскупский район мог войти в состав Пуровского муниципального округа. От объединения пришлось отказаться из-за общественного возмущения в упраздняемом муниципалитете.

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В ЯНАО проходят мероприятия по слиянию Таркосалинской и Красноселькупской районных больниц. Объединение медучреждений может привести к сокращению сотрудников, — сообщил агентству инсайдер. «Красноселькупская больница станет филиалом Таркосалинской и переводится из районных в участковую. Объединение больниц может означать подготовку к возобновлению региональной реформы муниципальных округов, хотя формально эти мероприятия никак не связаны», — поделился источник. Агентство направило запрос на комментарий в окружной департамент здравоохранения. В пресс-службе департамента пообещали предоставить ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти заморозили муниципальную реформу, в рамках которой Красносельскупский район мог войти в состав Пуровского муниципального округа. От объединения пришлось отказаться из-за общественного возмущения в упраздняемом муниципалитете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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