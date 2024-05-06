В ЯНАО новорожденный теленок овцебыка принял инспектора за мать

07 мая 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Инспектор пытался отвезти теленка к стаду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В природном парке «Ингилор» новорожденный теленок принял инспектора Николая Мишанова за мать. Сотрудник парка пришел на помощь малышу после того, как мать теленка убежала. Вернуть новорожденного удалось после четвертой попытки. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «Одна из самок родила и тут же убежала за стадом. Новорожденный едва стоял на ногах, и пойти за матерью не мог. Беспомощный крик животного услышал инспектор парка Николай Мишанов. Понимая, что без матери малыш погибнет, он сел на снегоход, забрал его и поехал к стаду», — сообщает канал. Инспектор высадил теленка рядом с матерью и попытался уехать, но малыш все время шел за ним. «Он увидел Николая первым, потому и принял его за маму. В итоге только с четвертого раза специалист смог уехать, убедившись, что мать приняла детеныша», — рассказывают авторы публикации. Сейчас читатели канала подбирают теленку имя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В природном парке «Ингилор» новорожденный теленок принял инспектора Николая Мишанова за мать. Сотрудник парка пришел на помощь малышу после того, как мать теленка убежала. Вернуть новорожденного удалось после четвертой попытки. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «Одна из самок родила и тут же убежала за стадом. Новорожденный едва стоял на ногах, и пойти за матерью не мог. Беспомощный крик животного услышал инспектор парка Николай Мишанов. Понимая, что без матери малыш погибнет, он сел на снегоход, забрал его и поехал к стаду», — сообщает канал. Инспектор высадил теленка рядом с матерью и попытался уехать, но малыш все время шел за ним. «Он увидел Николая первым, потому и принял его за маму. В итоге только с четвертого раза специалист смог уехать, убедившись, что мать приняла детеныша», — рассказывают авторы публикации. Сейчас читатели канала подбирают теленку имя.