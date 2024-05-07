Захарова обвинила Британию в скалозубстве из-за отказа посетить инаугурацию

07 мая 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Британии выбирает провокационный стиль поведения, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Стиль принятия решения Великобритании не отправить своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина является примером «скалозубства». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, что они не пойдут или не будут представлены на инаугурации Путина», — заявила Захарова в эфире «Соловьев LIVE». Она также заявила, что отказ британской стороны является несостоятельным и вызывающим. Представитель британского МИД сообщил, что королевство не намерено направлять своего представителя на церемонию инаугурации. Мероприятие запланировано на 7 мая. Это будет пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, который будет занимать высший пост следующие шесть лет, до 2030 года. Некоторые страны мира не выразили желание присутствовать на данном событии. Агентство URA.RU подготовило подробный материал о странах, отказавшихся участвовать в церемонии инаугурации Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стиль принятия решения Великобритании не отправить своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина является примером «скалозубства». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, что они не пойдут или не будут представлены на инаугурации Путина», — заявила Захарова в эфире «Соловьев LIVE». Она также заявила, что отказ британской стороны является несостоятельным и вызывающим. Представитель британского МИД сообщил, что королевство не намерено направлять своего представителя на церемонию инаугурации. Мероприятие запланировано на 7 мая. Это будет пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, который будет занимать высший пост следующие шесть лет, до 2030 года. Некоторые страны мира не выразили желание присутствовать на данном событии. Агентство URA.RU подготовило подробный материал о странах, отказавшихся участвовать в церемонии инаугурации Владимира Путина.