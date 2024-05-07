Какие страны публично отказались принять участие в инаугурации Владимира Путина

Великобритания отказалась от участия в инаугурации Владимира Путина

07 мая 2024 в 09:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин вступит в должность президента России 7 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Инаугурация президента России Владимира Путина назначена на 7 мая. Однако не все страны мира выразили желание присутствовать на данном событии. Агентство URA.RU собрало информацию о том, какие конкретно страны публично отказались участвовать в церемонии инаугурации Владимира Путина. Кого не будет на инаугурации президента Великобритания Британия не будет отправлять своего представителя на инаугурацию Владимира Путина. Об этом сообщили в британском МИД. США Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что Соединенные Штаты Америки не будут представлены на инаугурации. При этом он не уточнил, является ли данное решение бойкотом. Однако Миллер подчеркнул, что американские власти признают Владимира Путина главой Российской Федерации. Новость по теме Кремль раскрыл, кого из иностранцев позвали на инаугурацию Путина Евросоюз Посол Евросоюза (ЕС) в России не будет присутствовать на инаугурации. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подтвердил это решение. С сентября 2022 года дипломатическую миссию ЕС в Москве возглавляет француз Ролан Галяраг. Польша Посол Польши в России Кшиштоф Краевский не примет участия в инаугурации. Об этом сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Канада Канадская делегация также не планирует присутствовать на церемонии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Канады Армения Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации Владимира Путина. Об этом рассказал спикер армянского парламента Ален Симонян. Германия Новость по теме Инаугурация президента Владимира Путина в мае 2024 года: дата, место, где смотреть Министр иностранных дел Германии Катрин Дешауэр заявила, что их страна не примет участие в инаугурации. Она подчеркнула, что немецкая сторона не будет представлена даже на посольском уровне. Испания Ни один представитель Испании не будет направлен на инаугурацию. Об этом сообщили в МИД исппанского королевства Италия Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Италия не имеет своего посла в Москве по причине невозможности назначить на эту должность Чечилию Пиччони без необходимого согласия. Он отметил, что на данный момент у страны есть временный поверенный в делах в России, однако он не будет участвовать в церемонии. Литва, Латвия, Эстония Представители Литвы сообщили, что не примут приглашение на инаугурацию президента России. Литовские власти получили приглашение на церемонию, однако решили не присутствовать на ней вместе с представителями других стран Балтии. Власти Литвы утверждают, что выборы президента в России якобы «были проведены нечестно», и в свете событий на Украине они поддерживают «политику изоляции РФ». Кто будет присутствовать на инаугурации президента Новость по теме Кремль раскрыл, кого из иностранцев позвали на инаугурацию Путина Франция Посол Франции в Москве Пьер Леви планирует присутствовать на инаугурации. Эта страна стала первой, кто официально заявил о своем намерении присутствовать на церемонии. Другие страны ЕС Большинство стран ЕС и Соединенные Штаты приняли решение об организации бойкота церемонии, пишет Reuters, подчеркнув неофициальный характер бойкота. Предполагается, что помимо Франции, несколько других стран Евросоюза также могут отправить своих представителей на мероприятие, игнорируя просьбу Украины о бойкоте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что помощник президента по международным делам Юрий Ушаков выступит с информацией о зарубежных гостях, которые намерены посетить Москву на церемонию инаугурации главы государства и на Парад Победы. Песков добавил, что Ушаков расскажет о планируемых визитах иностранных гостей на указанные мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инаугурация президента России Владимира Путина назначена на 7 мая. Однако не все страны мира выразили желание присутствовать на данном событии. Агентство URA.RU собрало информацию о том, какие конкретно страны публично отказались участвовать в церемонии инаугурации Владимира Путина. Британия не будет отправлять своего представителя на инаугурацию Владимира Путина. Об этом сообщили в британском МИД. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что Соединенные Штаты Америки не будут представлены на инаугурации. При этом он не уточнил, является ли данное решение бойкотом. Однако Миллер подчеркнул, что американские власти признают Владимира Путина главой Российской Федерации. Посол Евросоюза (ЕС) в России не будет присутствовать на инаугурации. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подтвердил это решение. С сентября 2022 года дипломатическую миссию ЕС в Москве возглавляет француз Ролан Галяраг. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский не примет участия в инаугурации. Об этом сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский. Канадская делегация также не планирует присутствовать на церемонии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Канады Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на инаугурации Владимира Путина. Об этом рассказал спикер армянского парламента Ален Симонян. Министр иностранных дел Германии Катрин Дешауэр заявила, что их страна не примет участие в инаугурации. Она подчеркнула, что немецкая сторона не будет представлена даже на посольском уровне. Ни один представитель Испании не будет направлен на инаугурацию. Об этом сообщили в МИД исппанского королевства Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Италия не имеет своего посла в Москве по причине невозможности назначить на эту должность Чечилию Пиччони без необходимого согласия. Он отметил, что на данный момент у страны есть временный поверенный в делах в России, однако он не будет участвовать в церемонии. Представители Литвы сообщили, что не примут приглашение на инаугурацию президента России. Литовские власти получили приглашение на церемонию, однако решили не присутствовать на ней вместе с представителями других стран Балтии. Власти Литвы утверждают, что выборы президента в России якобы «были проведены нечестно», и в свете событий на Украине они поддерживают «политику изоляции РФ». Посол Франции в Москве Пьер Леви планирует присутствовать на инаугурации. Эта страна стала первой, кто официально заявил о своем намерении присутствовать на церемонии. Большинство стран ЕС и Соединенные Штаты приняли решение об организации бойкота церемонии, пишет Reuters, подчеркнув неофициальный характер бойкота. Предполагается, что помимо Франции, несколько других стран Евросоюза также могут отправить своих представителей на мероприятие, игнорируя просьбу Украины о бойкоте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что помощник президента по международным делам Юрий Ушаков выступит с информацией о зарубежных гостях, которые намерены посетить Москву на церемонию инаугурации главы государства и на Парад Победы. Песков добавил, что Ушаков расскажет о планируемых визитах иностранных гостей на указанные мероприятия.