Правительство направит бизнесу новых регионов более 3,7 млрд рублей

Правительство направит новым регионам более 3,7 млрд рублей
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
Мишустин поддержал предпринимателей с Донбасса Фото:

Правительство выделило более 3,7 млрд рублей на поддержку представителей бизнеса на новых территориях. Распоряжение эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат дополнительное федеральное финансирование на поддержку малого и среднего бизнеса.

«Средства пойдут на развитие центров „Мой бизнес“, где самозанятые и представители бизнеса могут по принципу „одного окна“ получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности. Также за счет выделенных средств в новых регионах будут профинансированы государственные и региональные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Программу «Восстановление и социально-экономические ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области» было утверждено правительством в конце 2023 года. Работа направлена на создание благоприятного инвестиционного климата на новых территориях.

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Правительство выделило более 3,7 млрд рублей на поддержку представителей бизнеса на новых территориях. Распоряжение эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат дополнительное федеральное финансирование на поддержку малого и среднего бизнеса. «Средства пойдут на развитие центров „Мой бизнес“, где самозанятые и представители бизнеса могут по принципу „одного окна“ получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности. Также за счет выделенных средств в новых регионах будут профинансированы государственные и региональные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы», — говорится в сообщении на сайте правительства. Программу «Восстановление и социально-экономические ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области» было утверждено правительством в конце 2023 года. Работа направлена на создание благоприятного инвестиционного климата на новых территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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