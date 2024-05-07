Правительство направит бизнесу новых регионов более 3,7 млрд рублей

Правительство направит новым регионам более 3,7 млрд рублей

07 мая 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Мишустин поддержал предпринимателей с Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство выделило более 3,7 млрд рублей на поддержку представителей бизнеса на новых территориях. Распоряжение эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат дополнительное федеральное финансирование на поддержку малого и среднего бизнеса. «Средства пойдут на развитие центров „Мой бизнес“, где самозанятые и представители бизнеса могут по принципу „одного окна“ получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности. Также за счет выделенных средств в новых регионах будут профинансированы государственные и региональные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы», — говорится в сообщении на сайте правительства. Программу «Восстановление и социально-экономические ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области» было утверждено правительством в конце 2023 года. Работа направлена на создание благоприятного инвестиционного климата на новых территориях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство выделило более 3,7 млрд рублей на поддержку представителей бизнеса на новых территориях. Распоряжение эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат дополнительное федеральное финансирование на поддержку малого и среднего бизнеса. «Средства пойдут на развитие центров „Мой бизнес“, где самозанятые и представители бизнеса могут по принципу „одного окна“ получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности. Также за счет выделенных средств в новых регионах будут профинансированы государственные и региональные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы», — говорится в сообщении на сайте правительства. Программу «Восстановление и социально-экономические ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области» было утверждено правительством в конце 2023 года. Работа направлена на создание благоприятного инвестиционного климата на новых территориях.