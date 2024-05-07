Хуснуллин рассказал, хочет ли работать в новом составе правительства РФ

Хуснуллин готов работать в новом составе правительства РФ

07 мая 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Вице-премьер РФ рассказал о развитии строительной отрасли Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил готовность продолжать свою деятельность в команде нового правительства Российской Федерации. По его словам, если «доверят», то он с удовольствием продолжит свою деятельность в команде правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24» перед началом инаугурации президента. «Доверят работать дальше — с удовольствием буду работать. Не доверят — буду заниматься чем-то другим», — прозвучало от Хуснуллина в прямом эфире. Чиновник также отметил, что несмотря на перемены в кабмине, работа по направлению развития отрасли продолжится. «В нашей теме ничего не должно поменяться, жилье будем строить, дороги будут строиться. Люди все настроены и возможность для этого есть. Опыт показал, что мы можем это сделать. Поэтому я дума, что Владимир Владимирович также будет поддерживать этот курс на развитие страны и нашей отрасли точно», — сказал чиновник. Вице-премьер также отметил, что за минувшие годы строительство вышло на новый уровень. «Мы четыре года стабильно росли и выросли на 27% <…> не смотря ни на какие кризисы, не смотря там на ограничения и пандемию, и мы слали очень хорошие заделы. У нас раскрыто много строительного потенциала и много решений на строительство. У нас раскрутилась стройка», — поделился Хуснуллин. Правительство ушло в отставку 7 мая, сразу после инаугурации Владимира Путина. Минимум до 10 мая остается открытым вопрос о новом составе в кабмина. Именно на этот день назначено обсуждение нового кандидата на должность председателя правительства. Согласно информации, новый состав будет утвержден в мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил готовность продолжать свою деятельность в команде нового правительства Российской Федерации. По его словам, если «доверят», то он с удовольствием продолжит свою деятельность в команде правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24» перед началом инаугурации президента. «Доверят работать дальше — с удовольствием буду работать. Не доверят — буду заниматься чем-то другим», — прозвучало от Хуснуллина в прямом эфире. Чиновник также отметил, что несмотря на перемены в кабмине, работа по направлению развития отрасли продолжится. «В нашей теме ничего не должно поменяться, жилье будем строить, дороги будут строиться. Люди все настроены и возможность для этого есть. Опыт показал, что мы можем это сделать. Поэтому я дума, что Владимир Владимирович также будет поддерживать этот курс на развитие страны и нашей отрасли точно», — сказал чиновник. Вице-премьер также отметил, что за минувшие годы строительство вышло на новый уровень. «Мы четыре года стабильно росли и выросли на 27% <…> не смотря ни на какие кризисы, не смотря там на ограничения и пандемию, и мы слали очень хорошие заделы. У нас раскрыто много строительного потенциала и много решений на строительство. У нас раскрутилась стройка», — поделился Хуснуллин. Правительство ушло в отставку 7 мая, сразу после инаугурации Владимира Путина. Минимум до 10 мая остается открытым вопрос о новом составе в кабмина. Именно на этот день назначено обсуждение нового кандидата на должность председателя правительства. Согласно информации, новый состав будет утвержден в мае.