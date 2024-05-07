Кадыров: ВС РФ должны взять Харьков и Одессу в мае

07 мая 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что города должны перейти под контроль России в мае 2024 года Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России должна взять Харьков, который граничит с Луганской областью, и Одессу в мае 2024 года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В этот месяц надо забирать ближайшую территорию. Обязательно Одессу и Харьков. Потом заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые бумаги», — заявил Рамзан Кадыров. Его слова прозвучали в эфире «Россия 24». До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что ВС РФ в ближайшее время освободят Одессу. По ее словам, это российский город. На харьковском участке фронта армия России сейчас проводит активное наступление. Из-за этого ВСУ вынуждены перебрасывать войска с других направлений. Таким образом украинская армия попадает в «харьковскую ловушку». Об этом URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России должна взять Харьков, который граничит с Луганской областью, и Одессу в мае 2024 года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В этот месяц надо забирать ближайшую территорию. Обязательно Одессу и Харьков. Потом заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые бумаги», — заявил Рамзан Кадыров. Его слова прозвучали в эфире «Россия 24». До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что ВС РФ в ближайшее время освободят Одессу. По ее словам, это российский город. На харьковском участке фронта армия России сейчас проводит активное наступление. Из-за этого ВСУ вынуждены перебрасывать войска с других направлений. Таким образом украинская армия попадает в «харьковскую ловушку». Об этом URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.