Кадыров: ВС РФ должны взять Харьков и Одессу в мае

Армия России должна взять Харьков, который граничит с Луганской областью, и Одессу в мае 2024 года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В этот месяц надо забирать ближайшую территорию. Обязательно Одессу и Харьков. Потом заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые бумаги», — заявил Рамзан Кадыров. Его слова прозвучали в эфире «Россия 24».
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что ВС РФ в ближайшее время освободят Одессу. По ее словам, это российский город.
На харьковском участке фронта армия России сейчас проводит активное наступление. Из-за этого ВСУ вынуждены перебрасывать войска с других направлений. Таким образом украинская армия попадает в «харьковскую ловушку». Об этом URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.