Челябинца с позывным «Дед» в 77 лет взяли на службу по контракту

07 мая 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

«Дед» делится опытом с новичками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинской области взяли на службу по контракту 77-летнего местного жителя. Мужчина с позывным «Дед» подтвердил свои навыки для службы, сообщил начальник Пункта отбора на военную службу по контракту в регионе подполковник Андрей Козлов. «На излете прошлого года ко мне на прием пришел гражданин. Сразу представился под позывным „Дед“, 77 лет. Говорит: „Записывайте на контракт. Я, как оказалось, не все еще армейские дела доделал“», — рассказал Козлов. Мужчине намекнули про возраст, но он прямо в пункте на глазах руководства подтянулся 10 раз, а потом сообщил о своем участии в боевых действиях и отличном владении стрелковым оружием. «Дед» предложил рассказать о нем кому-нибудь из командиров местных воинских частей. «Мужчину пригласили на собеседование. А спустя пару дней командир части сообщил в пункт отбора: „Дед“ подходит. Беру. Оформляйте», — добавил Козлов. Сейчас боец делится опытом с новичками. Ранее стало известно, что боец из Златоуста с позывным «Матрос» разминировал беспилотник «Бабу Ягу» в зоне СВО. Эти дроны имеют грузоподъемность до 50 кг и хорошую навигацию, в мирных целях используются в сельском хозяйстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области взяли на службу по контракту 77-летнего местного жителя. Мужчина с позывным «Дед» подтвердил свои навыки для службы, сообщил начальник Пункта отбора на военную службу по контракту в регионе подполковник Андрей Козлов. «На излете прошлого года ко мне на прием пришел гражданин. Сразу представился под позывным „Дед“, 77 лет. Говорит: „Записывайте на контракт. Я, как оказалось, не все еще армейские дела доделал“», — рассказал Козлов. Мужчине намекнули про возраст, но он прямо в пункте на глазах руководства подтянулся 10 раз, а потом сообщил о своем участии в боевых действиях и отличном владении стрелковым оружием. «Дед» предложил рассказать о нем кому-нибудь из командиров местных воинских частей. «Мужчину пригласили на собеседование. А спустя пару дней командир части сообщил в пункт отбора: „Дед“ подходит. Беру. Оформляйте», — добавил Козлов. Сейчас боец делится опытом с новичками. Ранее стало известно, что боец из Златоуста с позывным «Матрос» разминировал беспилотник «Бабу Ягу» в зоне СВО. Эти дроны имеют грузоподъемность до 50 кг и хорошую навигацию, в мирных целях используются в сельском хозяйстве.