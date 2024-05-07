Челябинца с позывным «Дед» в 77 лет взяли на службу по контракту

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«Дед» делится опытом с новичками Фото:
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В Челябинской области взяли на службу по контракту 77-летнего местного жителя. Мужчина с позывным «Дед» подтвердил свои навыки для службы, сообщил начальник Пункта отбора на военную службу по контракту в регионе подполковник Андрей Козлов.

«На излете прошлого года ко мне на прием пришел гражданин. Сразу представился под позывным „Дед“, 77 лет. Говорит: „Записывайте на контракт. Я, как оказалось, не все еще армейские дела доделал“», — рассказал Козлов.

Мужчине намекнули про возраст, но он прямо в пункте на глазах руководства подтянулся 10 раз, а потом сообщил о своем участии в боевых действиях и отличном владении стрелковым оружием. «Дед» предложил рассказать о нем кому-нибудь из командиров местных воинских частей.

«Мужчину пригласили на собеседование. А спустя пару дней командир части сообщил в пункт отбора: „Дед“ подходит. Беру. Оформляйте», — добавил Козлов. Сейчас боец делится опытом с новичками.

Ранее стало известно, что боец из Златоуста с позывным «Матрос» разминировал беспилотник «Бабу Ягу» в зоне СВО. Эти дроны имеют грузоподъемность до 50 кг и хорошую навигацию, в мирных целях используются в сельском хозяйстве.

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В Челябинской области взяли на службу по контракту 77-летнего местного жителя. Мужчина с позывным «Дед» подтвердил свои навыки для службы, сообщил начальник Пункта отбора на военную службу по контракту в регионе подполковник Андрей Козлов. «На излете прошлого года ко мне на прием пришел гражданин. Сразу представился под позывным „Дед“, 77 лет. Говорит: „Записывайте на контракт. Я, как оказалось, не все еще армейские дела доделал“», — рассказал Козлов. Мужчине намекнули про возраст, но он прямо в пункте на глазах руководства подтянулся 10 раз, а потом сообщил о своем участии в боевых действиях и отличном владении стрелковым оружием. «Дед» предложил рассказать о нем кому-нибудь из командиров местных воинских частей. «Мужчину пригласили на собеседование. А спустя пару дней командир части сообщил в пункт отбора: „Дед“ подходит. Беру. Оформляйте», — добавил Козлов. Сейчас боец делится опытом с новичками. Ранее стало известно, что боец из Златоуста с позывным «Матрос» разминировал беспилотник «Бабу Ягу» в зоне СВО. Эти дроны имеют грузоподъемность до 50 кг и хорошую навигацию, в мирных целях используются в сельском хозяйстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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