Картаполов раскрыл подробности уголовного дела против Зеленского

Картаполов: против Зеленского возбуждено уголовное дело за покушение на убийство

Андрей Картаполов заявил, что в уголовном деле Владимира Зеленского есть много статей Фото: Пресс-служба Государственной Думы

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Против президента Украины Владимира Зеленского в России возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Среди них: распространение наркотиков и покушение на убийство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Там много статей — от распространения наркотиков до покушения на убийство», — заявил Андрей Картаполов. Его слова приводит telegram-канал Shot.

В мае 2023 года украинский беспилотник атаковал крышу Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это была попыткой покушения на главу России Владимира Путина. Подробности — в материале URA.RU.

Также источник Shot заявил, что против Зеленского возбуждено уголовное дело из-за «развязывания и ведения агрессивного военного конфликта» и «применения запрещенных средств и методов». Отмечается, что те же статьи УК вменялись экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее Песков объяснил причину, почему Зеленского и Порошенко объявили в розыск. По его словам, это связано с расследованием преступлений украинских властей. Он отметил, что силовые ведомства РФ сейчас собирают большой массив данных, передает RT.

При этом Зеленский рискует стать военной целью России. Подполковник запаса МВД Олег Иванников заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут состояться после ликвидации главы Украины. Подробности последствий объявления в розыск Зеленского — в материале URA.RU.