06 мая 2024

На причале в Салехарде пожарные тушили огонь, который мог перекинуться на суда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарный
Огнеборцы предотвратили угрозу перехода огня на рядом стоящие суда (архивное фото) Фото:

На причальной набережной в Салехарде (ЯНАО) пожарные потушили загоревшиеся автомобильные покрышки. Огнеборцы предотвратили угрозу перехода огня на рядом стоящие суда, сообщает МЧС ЯНАО.

«В 10 часов 37 минут в пожарно-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в районе причала на улице Шевченко. На момент прибытия пожарных подразделений на место вызова наблюдался густой черный дым и горение автомобильных шин ориентировочно на площади пяти квадратных метров. Была угроза перехода огня на рядом стоящие суда», — сообщает источник в Telegram.

На тушение огня ушло 20 минут. Причина пожара устанавливается, уточняют в МЧС.

Ранее сообщалось, что в детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали.

Фото:

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На причальной набережной в Салехарде (ЯНАО) пожарные потушили загоревшиеся автомобильные покрышки. Огнеборцы предотвратили угрозу перехода огня на рядом стоящие суда, сообщает МЧС ЯНАО. «В 10 часов 37 минут в пожарно-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в районе причала на улице Шевченко. На момент прибытия пожарных подразделений на место вызова наблюдался густой черный дым и горение автомобильных шин ориентировочно на площади пяти квадратных метров. Была угроза перехода огня на рядом стоящие суда», — сообщает источник в Telegram. На тушение огня ушло 20 минут. Причина пожара устанавливается, уточняют в МЧС. Ранее сообщалось, что в детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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