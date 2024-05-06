06 мая 2024

В детском саду села ЯНАО произошел пожар. Видео

В детском саду села Тазовского на Ямале произошел пожар
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Учения МЧС. Курган, мчс, гидрант, сотрудники мчс, пожарный рукав, пожарный
В детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Фото:

В детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали. Пожарные локализовали возгорание. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает telegram-канал «Мой Тазовский».

«Возгорание произошло в детском саду „Рыбка“. Пострадавших нет, персонал и воспитанники эвакуированы в детский сад „Олененок“. На данный момент пожар локализован, происходит обследование здания», — сообщает источник. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на участке трассе Сургут — Салехард сгорел кунг «Урал». Пострадавших нет, сообщает telegram-канал «Ямальская дичь».

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В детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали. Пожарные локализовали возгорание. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает telegram-канал «Мой Тазовский». «Возгорание произошло в детском саду „Рыбка“. Пострадавших нет, персонал и воспитанники эвакуированы в детский сад „Олененок“. На данный момент пожар локализован, происходит обследование здания», — сообщает источник. Обстоятельства пожара устанавливаются. Ранее сообщалось, что на участке трассе Сургут — Салехард сгорел кунг «Урал». Пострадавших нет, сообщает telegram-канал «Ямальская дичь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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