В детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали. Пожарные локализовали возгорание. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает telegram-канал «Мой Тазовский».
«Возгорание произошло в детском саду „Рыбка“. Пострадавших нет, персонал и воспитанники эвакуированы в детский сад „Олененок“. На данный момент пожар локализован, происходит обследование здания», — сообщает источник. Обстоятельства пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на участке трассе Сургут — Салехард сгорел кунг «Урал». Пострадавших нет, сообщает telegram-канал «Ямальская дичь».
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В детском саду «Рыбка» в поселке Тазовском (ЯНАО) произошел пожар. Пострадавших нет. Детей и персонал сада эвакуировали. Пожарные локализовали возгорание. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает telegram-канал «Мой Тазовский». «Возгорание произошло в детском саду „Рыбка“. Пострадавших нет, персонал и воспитанники эвакуированы в детский сад „Олененок“. На данный момент пожар локализован, происходит обследование здания», — сообщает источник. Обстоятельства пожара устанавливаются. Ранее сообщалось, что на участке трассе Сургут — Салехард сгорел кунг «Урал». Пострадавших нет, сообщает telegram-канал «Ямальская дичь».