Украинцы потребовали от Зеленского ввести иностранные войска в страну

На сайте главы Украины появилась петиция с требованием ввести войска НАТО

07 мая 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Петиция станет рассматриваться Владимиром Зеленским, если она соберет 25 тысяч голосов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой ввести иностранные войска в страну. Чтобы глава государства Владимир Зеленский ее рассмотрел, она должна набрать 25 тысяч голосов. «Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Великобритании и США [с просьбой] о введении ими своих войск на территорию Украины», — сказано в тексте петиции. Она опубликована на сайте главы Украины. До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет благодарен, если его союзники отправят войска. Он призвал в будущем не ограничиваться только поставками боеприпасов и оружия. Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявлял, что вопрос отправки войск обсуждается. Эксперты отмечают, что если они попадут под удар, то НАТО не будет применять свою пятую статью, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой ввести иностранные войска в страну. Чтобы глава государства Владимир Зеленский ее рассмотрел, она должна набрать 25 тысяч голосов. «Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Великобритании и США [с просьбой] о введении ими своих войск на территорию Украины», — сказано в тексте петиции. Она опубликована на сайте главы Украины. До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет благодарен, если его союзники отправят войска. Он призвал в будущем не ограничиваться только поставками боеприпасов и оружия. Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявлял, что вопрос отправки войск обсуждается. Эксперты отмечают, что если они попадут под удар, то НАТО не будет применять свою пятую статью, передает RT.