Украинцы потребовали от Зеленского ввести иностранные войска в страну

На сайте главы Украины появилась петиция с требованием ввести войска НАТО
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Петиция станет рассматриваться Владимиром Зеленским, если она соберет 25 тысяч голосов Фото:
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На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой ввести иностранные войска в страну. Чтобы глава государства Владимир Зеленский ее рассмотрел, она должна набрать 25 тысяч голосов.

«Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Великобритании и США [с просьбой] о введении ими своих войск на территорию Украины», — сказано в тексте петиции. Она опубликована на сайте главы Украины.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет благодарен, если его союзники отправят войска. Он призвал в будущем не ограничиваться только поставками боеприпасов и оружия.

Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявлял, что вопрос отправки войск обсуждается. Эксперты отмечают, что если они попадут под удар, то НАТО не будет применять свою пятую статью, передает RT.

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На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой ввести иностранные войска в страну. Чтобы глава государства Владимир Зеленский ее рассмотрел, она должна набрать 25 тысяч голосов. «Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Великобритании и США [с просьбой] о введении ими своих войск на территорию Украины», — сказано в тексте петиции. Она опубликована на сайте главы Украины. До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет благодарен, если его союзники отправят войска. Он призвал в будущем не ограничиваться только поставками боеприпасов и оружия. Президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявлял, что вопрос отправки войск обсуждается. Эксперты отмечают, что если они попадут под удар, то НАТО не будет применять свою пятую статью, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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