Подаренного Путину белого оленя отправят из ЯНАО в Москву этим летом. Инсайд

07 мая 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Оленя, которого ямальцы подарили Путину, отправят президенту летом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белого оленя, подаренного Владимиру Путину ямальским оленеводом Пяк, смогут отправить в Москву только летом. От оперативной доставки животного было решено отказаться после консультаций с ветеринарами — сообщили агентству источники в политических кругах Ямала «Оказалось сейчас не лучшее время для перевозки — погода и смена климата могут навредить животному. Предварительно авку (ручную самку северного оленя — ред.) должны доставить президенту летом», — поделился с агентством инсайдер. Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил. Потомственный оленевод из ЯНАО Енкся Пяк стал известен после того как пригласил президента приехать на Ямал и прокатиться в оленьей упряжке. Позднее Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко позвонили в чум семьи Пяк, чтобы поздравить ямальцев с золотой свадьбой. Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор ЯНАО Артюхов сообщил о скорой отправке оленя, подаренного президенту Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белого оленя, подаренного Владимиру Путину ямальским оленеводом Пяк, смогут отправить в Москву только летом. От оперативной доставки животного было решено отказаться после консультаций с ветеринарами — сообщили агентству источники в политических кругах Ямала «Оказалось сейчас не лучшее время для перевозки — погода и смена климата могут навредить животному. Предварительно авку (ручную самку северного оленя — ред.) должны доставить президенту летом», — поделился с агентством инсайдер. Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил. Потомственный оленевод из ЯНАО Енкся Пяк стал известен после того как пригласил президента приехать на Ямал и прокатиться в оленьей упряжке. Позднее Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко позвонили в чум семьи Пяк, чтобы поздравить ямальцев с золотой свадьбой. Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор ЯНАО Артюхов сообщил о скорой отправке оленя, подаренного президенту