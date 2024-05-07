Подаренного Путину белого оленя отправят из ЯНАО в Москву этим летом. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Оленя, которого ямальцы подарили Путину, отправят президенту летом Фото:

Белого оленя, подаренного Владимиру Путину ямальским оленеводом Пяк, смогут отправить в Москву только летом. От оперативной доставки животного было решено отказаться после консультаций с ветеринарами — сообщили агентству источники в политических кругах Ямала

«Оказалось сейчас не лучшее время для перевозки — погода и смена климата могут навредить животному. Предварительно авку (ручную самку северного оленя — ред.) должны доставить президенту летом», — поделился с агентством инсайдер.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил.

Потомственный оленевод из ЯНАО Енкся Пяк стал известен после того как пригласил президента приехать на Ямал и прокатиться в оленьей упряжке. Позднее Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко позвонили в чум семьи Пяк, чтобы поздравить ямальцев с золотой свадьбой. Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор ЯНАО Артюхов сообщил о скорой отправке оленя, подаренного президенту

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Белого оленя, подаренного Владимиру Путину ямальским оленеводом Пяк, смогут отправить в Москву только летом. От оперативной доставки животного было решено отказаться после консультаций с ветеринарами — сообщили агентству источники в политических кругах Ямала «Оказалось сейчас не лучшее время для перевозки — погода и смена климата могут навредить животному. Предварительно авку (ручную самку северного оленя — ред.) должны доставить президенту летом», — поделился с агентством инсайдер. Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил. Потомственный оленевод из ЯНАО Енкся Пяк стал известен после того как пригласил президента приехать на Ямал и прокатиться в оленьей упряжке. Позднее Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко позвонили в чум семьи Пяк, чтобы поздравить ямальцев с золотой свадьбой. Ранее URA.RU рассказывало о том, что губернатор ЯНАО Артюхов сообщил о скорой отправке оленя, подаренного президенту
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...