Путин поручил обеспечить россиян жильем

07 мая 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о национальных целях развития России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне к 2030 году должны быть обеспечены жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году», — говорится в указе Путина, которы опубликован на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил сократить количество непригодного для проживания жилья и повысить доступность недвижимости на первичном рынке. Этот пункт входит в утвержденные президентом цели национального развития страны до 2030 года. Среди них также охранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей, поддержка семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне к 2030 году должны быть обеспечены жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году», — говорится в указе Путина, которы опубликован на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил сократить количество непригодного для проживания жилья и повысить доступность недвижимости на первичном рынке. Этот пункт входит в утвержденные президентом цели национального развития страны до 2030 года. Среди них также охранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей, поддержка семьи.