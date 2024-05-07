Зеленский перечислил «жаркие» места боев

08 мая 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Зеленский провел совещание об укреплении бригад ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский назвал участки фронта Покровское, Кураховское, Краматорское самыми «жаркими». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Фронт. Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянский», — сообщил Зеленский. По его словам, он провел совещание на котором обсудил вопросы об укреплении бригад ВСУ. Ранее в Белом доме заявили, что конфликт на Украине в данный момент развивается не в пользу Киева. Речь шла как про Донбасс, так и про другие части страны. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что ВС РФ в мае 2024 года должна взять Одессу и Харьков, который граничит с Луганской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский назвал участки фронта Покровское, Кураховское, Краматорское самыми «жаркими». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Фронт. Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянский», — сообщил Зеленский. По его словам, он провел совещание на котором обсудил вопросы об укреплении бригад ВСУ. Ранее в Белом доме заявили, что конфликт на Украине в данный момент развивается не в пользу Киева. Речь шла как про Донбасс, так и про другие части страны. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что ВС РФ в мае 2024 года должна взять Одессу и Харьков, который граничит с Луганской областью.