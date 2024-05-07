07 мая 2024

Зеленский перечислил «жаркие» места боев

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский провел совещание об укреплении бригад ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал участки фронта Покровское, Кураховское, Краматорское самыми «жаркими». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Фронт. Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянский», — сообщил Зеленский. По его словам, он провел совещание на котором обсудил вопросы об укреплении бригад ВСУ.

Ранее в Белом доме заявили, что конфликт на Украине в данный момент развивается не в пользу Киева. Речь шла как про Донбасс, так и про другие части страны. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что ВС РФ в мае 2024 года должна взять Одессу и Харьков, который граничит с Луганской областью.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал участки фронта Покровское, Кураховское, Краматорское самыми «жаркими». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Фронт. Бои там, где наиболее жарко. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянский», — сообщил Зеленский. По его словам, он провел совещание на котором обсудил вопросы об укреплении бригад ВСУ. Ранее в Белом доме заявили, что конфликт на Украине в данный момент развивается не в пользу Киева. Речь шла как про Донбасс, так и про другие части страны. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что ВС РФ в мае 2024 года должна взять Одессу и Харьков, который граничит с Луганской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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