07 мая 2024

Пасечник: ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске

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ВСУ атаковали Луганск в ночь на 8 мая Фото:
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ВСУ попытались атаковать Луганск в ночь на 8 мая, в результате начался пожар на нефтебазе в черте города. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску — обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города», — написал Пасечник в своем telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС.

В апреле ВСУ обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow, напоминает RT. Во время ракетного удара ВСУ по Луганску погиб полковник ЦВО.

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ВСУ попытались атаковать Луганск в ночь на 8 мая, в результате начался пожар на нефтебазе в черте города. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску — обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города», — написал Пасечник в своем telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС. В апреле ВСУ обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow, напоминает RT. Во время ракетного удара ВСУ по Луганску погиб полковник ЦВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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