Пасечник: ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске

08 мая 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Луганск в ночь на 8 мая Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ попытались атаковать Луганск в ночь на 8 мая, в результате начался пожар на нефтебазе в черте города. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску — обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города», — написал Пасечник в своем telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС. В апреле ВСУ обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow, напоминает RT. Во время ракетного удара ВСУ по Луганску погиб полковник ЦВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ попытались атаковать Луганск в ночь на 8 мая, в результате начался пожар на нефтебазе в черте города. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску — обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города», — написал Пасечник в своем telegram-канале. На месте работают сотрудники МЧС. В апреле ВСУ обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow, напоминает RT. Во время ракетного удара ВСУ по Луганску погиб полковник ЦВО.