Пасечник: ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске

ВСУ атаковали Луганск в ночь на 8 мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ попытались атаковать Луганск в ночь на 8 мая, в результате начался пожар на нефтебазе в черте города. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску — обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города», —
В апреле ВСУ обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow, напоминает RT. Во время ракетного удара ВСУ по Луганску погиб полковник ЦВО.
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