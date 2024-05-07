07 мая 2024

В Челябинской области с укусами клещей к медикам обратились 2300 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, клещ
В Челябинской области уже провели акарицидную обработку на 213,8 гектарах Фото:

2384 обращения пострадавших от клещей зафиксировали в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. Случаи зарегистрированы во всех муниципалитетах региона.

«Теплый апрель обусловил раннее начало эпидемиологического сезона по клещевым инфекциям. По данным на 7 мая 639 из 2384 пострадавших от клещей — дети», — рассказала начальник отдела областного Роспотребнадзора Раиса Косарева.

В ведомстве также отметили, что в Челябинской области завершили вакцинацию 55506 человек. За счет средств областного бюджета вакцинируются дети 4-х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2023 году, а также учащиеся первых и вторых классов.

Ранее эпидемиологи назвали самые оккупированные клещами территории региона. Первые двое пострадавших от укусов клещей в текущем сезоне были зарегистрированы в Златоусте и Кыштыме.

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2384 обращения пострадавших от клещей зафиксировали в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. Случаи зарегистрированы во всех муниципалитетах региона. «Теплый апрель обусловил раннее начало эпидемиологического сезона по клещевым инфекциям. По данным на 7 мая 639 из 2384 пострадавших от клещей — дети», — рассказала начальник отдела областного Роспотребнадзора Раиса Косарева. В ведомстве также отметили, что в Челябинской области завершили вакцинацию 55506 человек. За счет средств областного бюджета вакцинируются дети 4-х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2023 году, а также учащиеся первых и вторых классов. Ранее эпидемиологи назвали самые оккупированные клещами территории региона. Первые двое пострадавших от укусов клещей в текущем сезоне были зарегистрированы в Златоусте и Кыштыме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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