В Челябинской области с укусами клещей к медикам обратились 2300 человек

2384 обращения пострадавших от клещей зафиксировали в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. Случаи зарегистрированы во всех муниципалитетах региона.
«Теплый апрель обусловил раннее начало эпидемиологического сезона по клещевым инфекциям. По данным на 7 мая 639 из 2384 пострадавших от клещей — дети», — рассказала начальник отдела областного Роспотребнадзора Раиса Косарева.
В ведомстве также отметили, что в Челябинской области завершили вакцинацию 55506 человек. За счет средств областного бюджета вакцинируются дети 4-х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2023 году, а также учащиеся первых и вторых классов.
Ранее эпидемиологи назвали самые оккупированные клещами территории региона. Первые двое пострадавших от укусов клещей в текущем сезоне были зарегистрированы в Златоусте и Кыштыме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!