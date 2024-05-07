Общество Здоровье В Челябинской области с укусами клещей к медикам обратились 2300 человек 08 мая 2024 в 02:56 Размер текста - 17 + В Челябинской области уже провели акарицидную обработку на 213,8 гектарах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 2384 обращения пострадавших от клещей зафиксировали в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. Случаи зарегистрированы во всех муниципалитетах региона. «Теплый апрель обусловил раннее начало эпидемиологического сезона по клещевым инфекциям. По данным на 7 мая 639 из 2384 пострадавших от клещей — дети», — рассказала начальник отдела областного Роспотребнадзора Раиса Косарева. В ведомстве также отметили, что в Челябинской области завершили вакцинацию 55506 человек. За счет средств областного бюджета вакцинируются дети 4-х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2023 году, а также учащиеся первых и вторых классов. Ранее эпидемиологи назвали самые оккупированные клещами территории региона. Первые двое пострадавших от укусов клещей в текущем сезоне были зарегистрированы в Златоусте и Кыштыме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! 2384 обращения пострадавших от клещей зафиксировали в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области. Случаи зарегистрированы во всех муниципалитетах региона. «Теплый апрель обусловил раннее начало эпидемиологического сезона по клещевым инфекциям. По данным на 7 мая 639 из 2384 пострадавших от клещей — дети», — рассказала начальник отдела областного Роспотребнадзора Раиса Косарева. В ведомстве также отметили, что в Челябинской области завершили вакцинацию 55506 человек. За счет средств областного бюджета вакцинируются дети 4-х лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2023 году, а также учащиеся первых и вторых классов. Ранее эпидемиологи назвали самые оккупированные клещами территории региона. Первые двое пострадавших от укусов клещей в текущем сезоне были зарегистрированы в Златоусте и Кыштыме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям