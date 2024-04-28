Челябинские эпидемиологи назвали самые оккупированные клещами территории

Настоящим очагом клещевых инфекций в Челябинской области эпидемиологи регионального минздрава назвали Ашинский, Саткинский, Коркинский, Кусинский районы, а также Верхнеуральский, Златоустовский и Миасский округа. В связи с этим в ведомстве напомнили о мерах безопасности при нахождении в лесах.
«Ежегодно за медицинской помощью после укуса клеща обращаются около 20 тысяч жителей Челябинской области. Любимые места обитания клещей — это обочины лесных дорог, просеки, трава и кустарники на загородных дачных участках, густые леса, залежи поваленных деревьев, трава и кустарники городских парков и скверов», — рассказали в региональном минздраве.
Первые двое пострадавших от укусов клещей в текущем сезоне были зарегистрированы в Златоусте и Кыштыме. В Челябинске первый этап обработки от клещей начался с 22 апреля.
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