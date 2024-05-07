07 мая 2024

Курганский педагог отсудила себе льготную пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Учительница из Шадринского округа выиграла судебный процесс против пенсионного фонда Фото:

Учительница Сухринской основной школы Шадринского округа (Курганская область) отсудила у отделения фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР по региону) досрочную пенсию. Она добилась включения в стаж периода, когда проходила заочное обучение в университете. Об этом говорится в судебных материалах.

«В иске педагог указала, что ОСФР отказал ей засчитать в стаж на досрочную пенсию периодов, когда она брала учебные отпуска для заочного обучения в Шадринском государственном педагогическом университете. Женщина доказала, что имеет право по закону на льготную пенсию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда.

В суде представительница ОСФР по региону просила в иске учительнице отказать. Однако педагог предоставила все необходимые документы, которые суд рассмотрел и учел. Суд обязал ОСФР включить в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости периоды заочного обучения в вузе.

Ранее учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района (Курганская область), через суд заставила местное отделение Пенсионного фонда России включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную пенсию. В суде представитель курганского отделения ПФР утверждал, что стаж учителя составляет 16 лет и 11 месяцев, тогда как для начисления пенсии ей необходимо отработать 25 лет. Суд рассмотрел доводы сторон и постановил, что отделение фонда обязано включить педагогу в стаж учебные отпуска и карантины.

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Учительница Сухринской основной школы Шадринского округа (Курганская область) отсудила у отделения фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР по региону) досрочную пенсию. Она добилась включения в стаж периода, когда проходила заочное обучение в университете. Об этом говорится в судебных материалах. «В иске педагог указала, что ОСФР отказал ей засчитать в стаж на досрочную пенсию периодов, когда она брала учебные отпуска для заочного обучения в Шадринском государственном педагогическом университете. Женщина доказала, что имеет право по закону на льготную пенсию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда. В суде представительница ОСФР по региону просила в иске учительнице отказать. Однако педагог предоставила все необходимые документы, которые суд рассмотрел и учел. Суд обязал ОСФР включить в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости периоды заочного обучения в вузе. Ранее учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района (Курганская область), через суд заставила местное отделение Пенсионного фонда России включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную пенсию. В суде представитель курганского отделения ПФР утверждал, что стаж учителя составляет 16 лет и 11 месяцев, тогда как для начисления пенсии ей необходимо отработать 25 лет. Суд рассмотрел доводы сторон и постановил, что отделение фонда обязано включить педагогу в стаж учебные отпуска и карантины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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