Курганский педагог отсудила себе льготную пенсию

08 мая 2024 в 05:54 Размер текста - 17 +

Учительница из Шадринского округа выиграла судебный процесс против пенсионного фонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учительница Сухринской основной школы Шадринского округа (Курганская область) отсудила у отделения фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР по региону) досрочную пенсию. Она добилась включения в стаж периода, когда проходила заочное обучение в университете. Об этом говорится в судебных материалах. «В иске педагог указала, что ОСФР отказал ей засчитать в стаж на досрочную пенсию периодов, когда она брала учебные отпуска для заочного обучения в Шадринском государственном педагогическом университете. Женщина доказала, что имеет право по закону на льготную пенсию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда. В суде представительница ОСФР по региону просила в иске учительнице отказать. Однако педагог предоставила все необходимые документы, которые суд рассмотрел и учел. Суд обязал ОСФР включить в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости периоды заочного обучения в вузе. Ранее учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района (Курганская область), через суд заставила местное отделение Пенсионного фонда России включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную пенсию. В суде представитель курганского отделения ПФР утверждал, что стаж учителя составляет 16 лет и 11 месяцев, тогда как для начисления пенсии ей необходимо отработать 25 лет. Суд рассмотрел доводы сторон и постановил, что отделение фонда обязано включить педагогу в стаж учебные отпуска и карантины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учительница Сухринской основной школы Шадринского округа (Курганская область) отсудила у отделения фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР по региону) досрочную пенсию. Она добилась включения в стаж периода, когда проходила заочное обучение в университете. Об этом говорится в судебных материалах. «В иске педагог указала, что ОСФР отказал ей засчитать в стаж на досрочную пенсию периодов, когда она брала учебные отпуска для заочного обучения в Шадринском государственном педагогическом университете. Женщина доказала, что имеет право по закону на льготную пенсию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда. В суде представительница ОСФР по региону просила в иске учительнице отказать. Однако педагог предоставила все необходимые документы, которые суд рассмотрел и учел. Суд обязал ОСФР включить в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости периоды заочного обучения в вузе. Ранее учитель, работавшая в школе села Большое Раково Кетовского района (Курганская область), через суд заставила местное отделение Пенсионного фонда России включить почти 9 лет в ее стаж и начислить ей досрочную пенсию. В суде представитель курганского отделения ПФР утверждал, что стаж учителя составляет 16 лет и 11 месяцев, тогда как для начисления пенсии ей необходимо отработать 25 лет. Суд рассмотрел доводы сторон и постановил, что отделение фонда обязано включить педагогу в стаж учебные отпуска и карантины.