В ЯНАО повысился спрос на плиточные работы и поклейку обоев

08 мая 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Спрос на работы по поклейке обоев в ЯНАО вырос на 34% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Количество запросов на плиточные работы в ЯНАО возросло на 62%. Так же спросом у ямальцев пользуются поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%), рассказала URA.RU PR-менеджер «Авито Услуги» Анастасия Яблонская. «Заказчики стали чаще обращаться к специалистам и за отдельными ремонтными работами. … В число самых популярных запросов на ремонтные работы вошли плиточные работы (+62%), поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%)», — поделилась Яблонская. Помимо этого жители Ямала заинтересованы услугами мастеров, которые занимаются монтажом и обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнерами интерьеров. Спрос на их работы вырос на 13% и 21%, соответственно. Вслед за спросом выросло и предложение. За год количество объявлений от мастеров по плиточным работам увеличилось на 31%, от дизайнеров интерьеров — на 91%, от электриков — на 19% и от сантехников на 12%. Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. Это могло стать импульсом для роста интереса на все услуги по ремонту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество запросов на плиточные работы в ЯНАО возросло на 62%. Так же спросом у ямальцев пользуются поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%), рассказала URA.RU PR-менеджер «Авито Услуги» Анастасия Яблонская. «Заказчики стали чаще обращаться к специалистам и за отдельными ремонтными работами. … В число самых популярных запросов на ремонтные работы вошли плиточные работы (+62%), поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%)», — поделилась Яблонская. Помимо этого жители Ямала заинтересованы услугами мастеров, которые занимаются монтажом и обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнерами интерьеров. Спрос на их работы вырос на 13% и 21%, соответственно. Вслед за спросом выросло и предложение. За год количество объявлений от мастеров по плиточным работам увеличилось на 31%, от дизайнеров интерьеров — на 91%, от электриков — на 19% и от сантехников на 12%. Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. Это могло стать импульсом для роста интереса на все услуги по ремонту.