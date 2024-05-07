В ЯНАО повысился спрос на плиточные работы и поклейку обоев

Количество запросов на плиточные работы в ЯНАО возросло на 62%. Так же спросом у ямальцев пользуются поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%), рассказала URA.RU PR-менеджер «Авито Услуги» Анастасия Яблонская.
«Заказчики стали чаще обращаться к специалистам и за отдельными ремонтными работами. … В число самых популярных запросов на ремонтные работы вошли плиточные работы (+62%), поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%)», — поделилась Яблонская.
Помимо этого жители Ямала заинтересованы услугами мастеров, которые занимаются монтажом и обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнерами интерьеров. Спрос на их работы вырос на 13% и 21%, соответственно.
Вслед за спросом выросло и предложение. За год количество объявлений от мастеров по плиточным работам увеличилось на 31%, от дизайнеров интерьеров — на 91%, от электриков — на 19% и от сантехников на 12%.
Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. Это могло стать импульсом для роста интереса на все услуги по ремонту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Количество запросов на плиточные работы в ЯНАО возросло на 62%. Так же спросом у ямальцев пользуются поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%), рассказала URA.RU PR-менеджер «Авито Услуги» Анастасия Яблонская. «Заказчики стали чаще обращаться к специалистам и за отдельными ремонтными работами. … В число самых популярных запросов на ремонтные работы вошли плиточные работы (+62%), поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%)», — поделилась Яблонская. Помимо этого жители Ямала заинтересованы услугами мастеров, которые занимаются монтажом и обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнерами интерьеров. Спрос на их работы вырос на 13% и 21%, соответственно. Вслед за спросом выросло и предложение. За год количество объявлений от мастеров по плиточным работам увеличилось на 31%, от дизайнеров интерьеров — на 91%, от электриков — на 19% и от сантехников на 12%. Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. Это могло стать импульсом для роста интереса на все услуги по ремонту.