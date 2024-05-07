07 мая 2024

В ЯНАО повысился спрос на плиточные работы и поклейку обоев

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на работы по поклейке обоев в ЯНАО вырос на 34% Фото:

Количество запросов на плиточные работы в ЯНАО возросло на 62%. Так же спросом у ямальцев пользуются поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%), рассказала URA.RU PR-менеджер «Авито Услуги» Анастасия Яблонская.

«Заказчики стали чаще обращаться к специалистам и за отдельными ремонтными работами. … В число самых популярных запросов на ремонтные работы вошли плиточные работы (+62%), поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%)», — поделилась Яблонская.

Помимо этого жители Ямала заинтересованы услугами мастеров, которые занимаются монтажом и обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнерами интерьеров. Спрос на их работы вырос на 13% и 21%, соответственно.

Вслед за спросом выросло и предложение. За год количество объявлений от мастеров по плиточным работам увеличилось на 31%, от дизайнеров интерьеров — на 91%, от электриков — на 19% и от сантехников на 12%.

Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. Это могло стать импульсом для роста интереса на все услуги по ремонту.

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Количество запросов на плиточные работы в ЯНАО возросло на 62%. Так же спросом у ямальцев пользуются поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%), рассказала URA.RU PR-менеджер «Авито Услуги» Анастасия Яблонская. «Заказчики стали чаще обращаться к специалистам и за отдельными ремонтными работами. … В число самых популярных запросов на ремонтные работы вошли плиточные работы (+62%), поклейка обоев (+34%), остекление балконов (+21%) и штукатурные работы (+13%)», — поделилась Яблонская. Помимо этого жители Ямала заинтересованы услугами мастеров, которые занимаются монтажом и обслуживанием вентиляционных систем, и дизайнерами интерьеров. Спрос на их работы вырос на 13% и 21%, соответственно. Вслед за спросом выросло и предложение. За год количество объявлений от мастеров по плиточным работам увеличилось на 31%, от дизайнеров интерьеров — на 91%, от электриков — на 19% и от сантехников на 12%. Среди жителей ЯНАО вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка. Количество новых квартир «в бетоне» увеличилось на 133%, а с черновой отделкой — на 83%. Это могло стать импульсом для роста интереса на все услуги по ремонту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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