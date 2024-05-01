В Воздушных силах Украины раскрыли, когда Киев получит истребители F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Евлаш: F-16 появятся на Украине после Пасхи
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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, ф-16,  stock
Илья Евлаш отметил, что точная дата поставки неизвестна Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первые западные истребители F-16 окажутся на Украине после Пасхи, которая в 2024 году состоится 5 мая. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

«[Первая поставка истребителей состоится] после Пасхи <…> Мы не загадываем [точную дату], потому что уже несколько раз менялась дата, поэтому мы ждем», — заявил Евлаш в эфире украинского издания «Новости Live».

Ранее генерал Чарльз Браун, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США сообщил, что страны Запада планируют поставить Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений к ним. По информации французской газеты Le Monde, официального заявления о поставке F-16 на Украину не будет.

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Первые западные истребители F-16 окажутся на Украине после Пасхи, которая в 2024 году состоится 5 мая. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. «[Первая поставка истребителей состоится] после Пасхи <…> Мы не загадываем [точную дату], потому что уже несколько раз менялась дата, поэтому мы ждем», — заявил Евлаш в эфире украинского издания «Новости Live». Ранее генерал Чарльз Браун, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США сообщил, что страны Запада планируют поставить Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений к ним. По информации французской газеты Le Monde, официального заявления о поставке F-16 на Украину не будет.
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