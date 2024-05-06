В МИД РФ предупредили Запад о последствиях поставок F-16 на Украину

РФ будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия

06 мая 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Россия предупредили Запад о последствиях поставки F-16 Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library РФ будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия, вне зависимости от их модификации. Об этом заявили в МИД РФ. «Самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых „совместных ядерных миссиях“ НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — заявили в МИД РФ. Первые западные истребители F-16 окажутся на Украине после Пасхи, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Ранее генерал Чарльз Браун, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США, сообщил, что страны Запада планируют поставить Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений к ним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия, вне зависимости от их модификации. Об этом заявили в МИД РФ. «Самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых „совместных ядерных миссиях“ НАТО. Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — заявили в МИД РФ. Первые западные истребители F-16 окажутся на Украине после Пасхи, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Ранее генерал Чарльз Браун, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США, сообщил, что страны Запада планируют поставить Украине не только истребители F-16, но и весь комплект вооружений к ним.