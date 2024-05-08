Конфликт свердловской чиновницы с топ-менеджером решат, избавившись от обоих

В свердловском правительстве обсуждают увольнение Гункевича и Тукановой

08 мая 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Эльмира Туканова, по слухам, в декабре может лишиться должности главы ДРТ Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские власти не будут продлевать трудовые договоры с Леонидом Гункевичем (руководит АНО, управляющей несколькими туркластерами) и Эльмирой Тукановой (глава департамента развития туризма) — ключевыми фигурами туротрасли региона, чей конфликт напрямую отразился на ней. Таковы предварительные договоренности между ними и губернаторской резиденцией, рассказал URA.RU осведомленный источник. «У Гункевича контракт истекает в октябре. Продлевать его не планируется — решено, что он уйдет по-тихому. С Тукановой договор заканчивается в декабре. Ситуация аналогичная», — поделился собеседник. Гункевич якобы сосредоточится на общественной деятельности — он является председателем местного отделения «Деловой России». Тукановой, которую долгое время называли соратницей губернатора Евгения Куйвашева и половины членов его окружения, обещана достойная альтернатива, уточнил источник. При этом другой погруженный в детали конфликта собеседник URA.RU сказал, что пока об отставках Гункевича и Тукановой не слышал. Гункевич руководит структурой, которая, в частности, занимается развитием «Горы Белой», несколько лет. Она является подведом ДРТ. Затяжной конфликт между ним и Тукановой — в частности, по поводу финансовой политики в сфере гостеприимства, в 2023 году вылился в ситуацию, когда сотрудники АНО остались без зарплаты. По одной из версий, по вине Тукановой, которая вовремя не согласовала финансовый план организации. По другой, все из-за того, что Гункевич не сумел правильно распорядиться деньгами. В ситуацию даже вмешивалась прокуратура. Сам Гункевич в беседе с URA.RU заявил, что с ним вопрос не обсуждался. «Все зависит от губернатора. Как он скажет, так и будет», — заявил он. Эльмира Туканова на вопрос корреспондента в мессенджере не ответила, хоть и прочитала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти не будут продлевать трудовые договоры с Леонидом Гункевичем (руководит АНО, управляющей несколькими туркластерами) и Эльмирой Тукановой (глава департамента развития туризма) — ключевыми фигурами туротрасли региона, чей конфликт напрямую отразился на ней. Таковы предварительные договоренности между ними и губернаторской резиденцией, рассказал URA.RU осведомленный источник. «У Гункевича контракт истекает в октябре. Продлевать его не планируется — решено, что он уйдет по-тихому. С Тукановой договор заканчивается в декабре. Ситуация аналогичная», — поделился собеседник. Гункевич якобы сосредоточится на общественной деятельности — он является председателем местного отделения «Деловой России». Тукановой, которую долгое время называли соратницей губернатора Евгения Куйвашева и половины членов его окружения, обещана достойная альтернатива, уточнил источник. При этом другой погруженный в детали конфликта собеседник URA.RU сказал, что пока об отставках Гункевича и Тукановой не слышал. Гункевич руководит структурой, которая, в частности, занимается развитием «Горы Белой», несколько лет. Она является подведом ДРТ. Затяжной конфликт между ним и Тукановой — в частности, по поводу финансовой политики в сфере гостеприимства, в 2023 году вылился в ситуацию, когда сотрудники АНО остались без зарплаты. По одной из версий, по вине Тукановой, которая вовремя не согласовала финансовый план организации. По другой, все из-за того, что Гункевич не сумел правильно распорядиться деньгами. В ситуацию даже вмешивалась прокуратура. Сам Гункевич в беседе с URA.RU заявил, что с ним вопрос не обсуждался. «Все зависит от губернатора. Как он скажет, так и будет», — заявил он. Эльмира Туканова на вопрос корреспондента в мессенджере не ответила, хоть и прочитала.