07 мая 2024

Хэдлайнером «Ночи музыки» в Екатеринбурге станет автор хита «Мальчик на девятке»

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Dead Blonde работает над песнями вместе с мужем — Давидом GSPD
Dead Blonde работает над песнями вместе с мужем — Давидом GSPD
новость из сюжета
Ural Music Night

На новой площадке музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге — в TeleClub — выступят питерские артисты GSPD (Давид Деймур) и Dead Blonde (Арина Буланова, автор хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах»). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе.

«Внутри TeleClub развернется сцена в уникальном для „Уральской ночи музыки“ формате рейва. Хедлайнеры площадки — артисты из Санкт-Петербурга GSPD и Dead Blonde. Они выступят с совместным концертом», — рассказала команды Ural Music Night. Также на сцену выйдут Spectorsonic & Alex BELIEVE, seimoro, Meeshqua, Nikita Zavodchikov, Bad Smith, «ЯПОСЛЕДНИЙ».

Исполнительный директор TeleClub Group Дарина Романова отмечает: команда рада, что юбилейная «Ночь музыки» впервые пройдет на их площадке. «Мы ценим партнерство с командой Ural Music Night — в рамках этой коллаборации для жителей Екатеринбурга будет подготовлено много приятных сюрпризов», — делится Романова.

Фестиваль намечен на 28 июня. В этом году бюджет мероприятия существенно сократился — со 112 млн до 100 млн рублей. Пока известно, что одним из хэдлайнеров станет Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации».

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На новой площадке музыкального фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге — в TeleClub — выступят питерские артисты GSPD (Давид Деймур) и Dead Blonde (Арина Буланова, автор хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах»). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе. «Внутри TeleClub развернется сцена в уникальном для „Уральской ночи музыки“ формате рейва. Хедлайнеры площадки — артисты из Санкт-Петербурга GSPD и Dead Blonde. Они выступят с совместным концертом», — рассказала команды Ural Music Night. Также на сцену выйдут Spectorsonic & Alex BELIEVE, seimoro, Meeshqua, Nikita Zavodchikov, Bad Smith, «ЯПОСЛЕДНИЙ». Исполнительный директор TeleClub Group Дарина Романова отмечает: команда рада, что юбилейная «Ночь музыки» впервые пройдет на их площадке. «Мы ценим партнерство с командой Ural Music Night — в рамках этой коллаборации для жителей Екатеринбурга будет подготовлено много приятных сюрпризов», — делится Романова. Фестиваль намечен на 28 июня. В этом году бюджет мероприятия существенно сократился — со 112 млн до 100 млн рублей. Пока известно, что одним из хэдлайнеров станет Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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