Жители Далматовского округа не понимают, зачем Александр Столбов занимает должность советника главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Далматовском муниципальном округе Курганской области некоторые местные жители считают лишней должность советника главы, которую сейчас занимает бывший руководитель администрации Александр Столбов. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.

«Жители не понимают, зачем на муниципальном уровне главе нужен советник. Должность создали специально под Столбова. Получается, что новый глава Андрей Аносов, занявший этот пост в феврале, зависит от мнения бывшего руководителя. Есть опасения, что на новом месте Столбов может лоббировать свои бизнес-интересы, связанные с недвижимостью в центре города», — рассказали источники.

Также, по их словам, Столбов паркует свою машину на месте, которое предназначается для транспорта главы. Они отметили, что Аносову приходится ставить свою машину в стороне. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Столбова. Номер его телефона был занят.

Столбов ушел в отставку в декабре 2023 года, оставшись в администрации в качестве советника. Он был одним из самых опытных глав муниципалитетов в регионе. Источники URA.RU, связанные с властями, сообщали, что несколько месяцев после отставки Столбов продолжал работать из кабинета главы администрации.