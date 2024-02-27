27 февраля 2024

Экс-мэр курганского округа Столбов не освобождает кабинет главы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, пустое кресло, кабинет офис
Александр Столбов занимает пост советника и продолжает работать в своем старом кабинете (архивное фото) Фото:

Бывший глава Далматовского муниципального округа Курганской области Александр Столбов после отставки не освободил кабинет руководителя администрации и продолжает там работать в статусе советника. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.

«Александр Столбов остался в должности советника главы округа. При этом покидать кабинет не планирует. Новый глава Андрей Аносов не спешит просить бывшего шефа покинуть кабинет», — рассказали источники.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок никто не ответил. Сам Столбов объяснил URA.RU, что занят, и попросил перезвонить попозже

Столбов ушел в отставку в декабре 2023 года. Он был одним из самых опытных глав муниципалитетов и стал единственным, к кому в день отставки приехал губернатор Вадим Шумков и присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области». После Столбова руководить администрацией стал Аносов, которого 22 февраля избрали новым главой.

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Бывший глава Далматовского муниципального округа Курганской области Александр Столбов после отставки не освободил кабинет руководителя администрации и продолжает там работать в статусе советника. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Александр Столбов остался в должности советника главы округа. При этом покидать кабинет не планирует. Новый глава Андрей Аносов не спешит просить бывшего шефа покинуть кабинет», — рассказали источники. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок никто не ответил. Сам Столбов объяснил URA.RU, что занят, и попросил перезвонить попозже Столбов ушел в отставку в декабре 2023 года. Он был одним из самых опытных глав муниципалитетов и стал единственным, к кому в день отставки приехал губернатор Вадим Шумков и присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области». После Столбова руководить администрацией стал Аносов, которого 22 февраля избрали новым главой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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