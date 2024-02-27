Экс-мэр курганского округа Столбов не освобождает кабинет главы. Инсайд

28 февраля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Александр Столбов занимает пост советника и продолжает работать в своем старом кабинете (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывший глава Далматовского муниципального округа Курганской области Александр Столбов после отставки не освободил кабинет руководителя администрации и продолжает там работать в статусе советника. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Александр Столбов остался в должности советника главы округа. При этом покидать кабинет не планирует. Новый глава Андрей Аносов не спешит просить бывшего шефа покинуть кабинет», — рассказали источники. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок никто не ответил. Сам Столбов объяснил URA.RU, что занят, и попросил перезвонить попозже Столбов ушел в отставку в декабре 2023 года. Он был одним из самых опытных глав муниципалитетов и стал единственным, к кому в день отставки приехал губернатор Вадим Шумков и присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области». После Столбова руководить администрацией стал Аносов, которого 22 февраля избрали новым главой.

Бывший глава Далматовского муниципального округа Курганской области Александр Столбов после отставки не освободил кабинет руководителя администрации и продолжает там работать в статусе советника. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Александр Столбов остался в должности советника главы округа. При этом покидать кабинет не планирует. Новый глава Андрей Аносов не спешит просить бывшего шефа покинуть кабинет», — рассказали источники. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок никто не ответил. Сам Столбов объяснил URA.RU, что занят, и попросил перезвонить попозже Столбов ушел в отставку в декабре 2023 года. Он был одним из самых опытных глав муниципалитетов и стал единственным, к кому в день отставки приехал губернатор Вадим Шумков и присвоил звание «Почетный гражданин Курганской области». После Столбова руководить администрацией стал Аносов, которого 22 февраля избрали новым главой.