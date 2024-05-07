У арестованного бывшего вице-мэра Первоуральска появилась новая статья

08 мая 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Гузаиров будет находиться под стражей до 3 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю Бывшему вице-мэра, экс-начальнику «Водоканала» Первоуральска Артуру Гузаирову, кроме превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), вменяют еще халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Органами предварительного расследования Артур Гузаиров обвиняется по ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 293 — «Халатность», п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий», — рассказали в суде. Гузаиров попытался выйти из СИЗО, однако облсуд отклонил жалобу его адвоката. Силовики задержали Гузаирова в конце апреля. Первоуральский городской суд отправил его под стражу до 3 июня. По неофициальным данным, претензии к нему могли появиться из-за его работы в «Водоканале». Пока он был руководителем, то предприятие получило иск за ущерб экологии. Гузаиров, предположительно, подделал договоры об устранении нарушений и предоставил их в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму, говорил ранее осведомленный источник URA.RU. В СУ СК по Свердловской области до сих пор не давали комментариев по теме. Из первоуральского «Водоканала» его уволили 6 февраля. Это произошло на фоне катастрофических проблем с водоснабжением, решить которые пока не получается. После Гузаирова должность занял Сергей Матафонов. На новом месте он проработал всего неделю. В феврале его задержали во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. Его обвиняют в получении взятки. По данным агентства, Матафонов активно сотрудничает со следователями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему вице-мэра, экс-начальнику «Водоканала» Первоуральска Артуру Гузаирову, кроме превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), вменяют еще халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Органами предварительного расследования Артур Гузаиров обвиняется по ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 293 — «Халатность», п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий», — рассказали в суде. Гузаиров попытался выйти из СИЗО, однако облсуд отклонил жалобу его адвоката. Силовики задержали Гузаирова в конце апреля. Первоуральский городской суд отправил его под стражу до 3 июня. По неофициальным данным, претензии к нему могли появиться из-за его работы в «Водоканале». Пока он был руководителем, то предприятие получило иск за ущерб экологии. Гузаиров, предположительно, подделал договоры об устранении нарушений и предоставил их в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму, говорил ранее осведомленный источник URA.RU. В СУ СК по Свердловской области до сих пор не давали комментариев по теме. Из первоуральского «Водоканала» его уволили 6 февраля. Это произошло на фоне катастрофических проблем с водоснабжением, решить которые пока не получается. После Гузаирова должность занял Сергей Матафонов. На новом месте он проработал всего неделю. В феврале его задержали во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. Его обвиняют в получении взятки. По данным агентства, Матафонов активно сотрудничает со следователями.