07 мая 2024

У арестованного бывшего вице-мэра Первоуральска появилась новая статья

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, уголовное дело, прокурор, зал суда, судебное заседание, судебный процесс
Гузаиров будет находиться под стражей до 3 июня Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске задержали директора «Водоканала», проработавшего неделю

Бывшему вице-мэра, экс-начальнику «Водоканала» Первоуральска Артуру Гузаирову, кроме превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), вменяют еще халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

«Органами предварительного расследования Артур Гузаиров обвиняется по ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 293 — «Халатность», п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий», — рассказали в суде. Гузаиров попытался выйти из СИЗО, однако облсуд отклонил жалобу его адвоката.

Силовики задержали Гузаирова в конце апреля. Первоуральский городской суд отправил его под стражу до 3 июня.

По неофициальным данным, претензии к нему могли появиться из-за его работы в «Водоканале». Пока он был руководителем, то предприятие получило иск за ущерб экологии. Гузаиров, предположительно, подделал договоры об устранении нарушений и предоставил их в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму, говорил ранее осведомленный источник URA.RU. В СУ СК по Свердловской области до сих пор не давали комментариев по теме.

Из первоуральского «Водоканала» его уволили 6 февраля. Это произошло на фоне катастрофических проблем с водоснабжением, решить которые пока не получается. После Гузаирова должность занял Сергей Матафонов. На новом месте он проработал всего неделю. В феврале его задержали во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. Его обвиняют в получении взятки. По данным агентства, Матафонов активно сотрудничает со следователями.

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Бывшему вице-мэра, экс-начальнику «Водоканала» Первоуральска Артуру Гузаирову, кроме превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), вменяют еще халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «Органами предварительного расследования Артур Гузаиров обвиняется по ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 293 — «Халатность», п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий», — рассказали в суде. Гузаиров попытался выйти из СИЗО, однако облсуд отклонил жалобу его адвоката. Силовики задержали Гузаирова в конце апреля. Первоуральский городской суд отправил его под стражу до 3 июня. По неофициальным данным, претензии к нему могли появиться из-за его работы в «Водоканале». Пока он был руководителем, то предприятие получило иск за ущерб экологии. Гузаиров, предположительно, подделал договоры об устранении нарушений и предоставил их в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму, говорил ранее осведомленный источник URA.RU. В СУ СК по Свердловской области до сих пор не давали комментариев по теме. Из первоуральского «Водоканала» его уволили 6 февраля. Это произошло на фоне катастрофических проблем с водоснабжением, решить которые пока не получается. После Гузаирова должность занял Сергей Матафонов. На новом месте он проработал всего неделю. В феврале его задержали во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. Его обвиняют в получении взятки. По данным агентства, Матафонов активно сотрудничает со следователями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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