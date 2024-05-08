Движение будет ограничено с 7:00 до 23:00 на улице Механической и на время проезда боевой техники с 19:00 в разных микрорайонах города Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени 9 мая во время празднования Дня Победы перекроют дороги. Движение будет ограничено с 7:00 до 23:00 на улице Механической и на время проезда боевой техники с 19:00 в разных микрорайонах города. Об этом сообщает мэрия города.

«В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 9 мая будут введены следующие ограничения движения по ул. Механической на участке от дома №27 до улицы Максима Горького в период с 7:00 до 23:00. Также планируется исключить использование парковок в районе здания №129 на время проведения мероприятий», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, для прохождения военной техники будет изменен маршрут движения по городу с 19:00. Дороги, по которым пройдет колонна, включают Луначарского, Республики, Ленина, Пермякова, Газовиков, Профсоюзную, объездную.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отменили парад, салют и «Бессмертный полк». 9 мая в областной столице пройдут концерт, проезд боевой техники и заплыв моржей. Стать участником «Бессмертного полка» можно через онлайн-портал акции.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU