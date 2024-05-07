07 мая 2024

Как тюменцам принять участие в «Бессмертном полку»

В Тюмени пройдет акция «Бессмертный полк»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в сквере Прощания. Тюмень, бессмертный полк, портреты бессмертного полка, портреты ветеранов
Местные могут опубликовать фото фронтовика на портале акции или разместить его на стекле авто Фото:

В Тюмени отменили шествие «Бессмертного полка», однако жители могут принять участие в акции в других форматах. Об этом рассказали в городской администрации. Так, местные могут опубликовать фото фронтовика на портале акции или разместить его на стекле своей машины.

«Традиционного шествия не будет, но принять участие можно в других форматах. Например, опубликовать фото героя-фронтовика на онлайн-портале акции или в своих социальных сетях, разместить на одежде, на стекле автомобиля. Подробнее о том, как поддержать акцию, можно узнать на официальном сайте „Бессмертного полка“», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 9 мая пройдет концерт, посвященный Дню Победы. Также в программе празднования заплыв моржей, проезд военной техники, мастер-классы для детей и минута молчания. Парад и салют в этом году власти отменили. Ознакомиться с полной афишей можно на сайте агентства.

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В Тюмени отменили шествие «Бессмертного полка», однако жители могут принять участие в акции в других форматах. Об этом рассказали в городской администрации. Так, местные могут опубликовать фото фронтовика на портале акции или разместить его на стекле своей машины. «Традиционного шествия не будет, но принять участие можно в других форматах. Например, опубликовать фото героя-фронтовика на онлайн-портале акции или в своих социальных сетях, разместить на одежде, на стекле автомобиля. Подробнее о том, как поддержать акцию, можно узнать на официальном сайте „Бессмертного полка“», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 9 мая пройдет концерт, посвященный Дню Победы. Также в программе празднования заплыв моржей, проезд военной техники, мастер-классы для детей и минута молчания. Парад и салют в этом году власти отменили. Ознакомиться с полной афишей можно на сайте агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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