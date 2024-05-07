Как тюменцам принять участие в «Бессмертном полку»

В Тюмени пройдет акция «Бессмертный полк»

08 мая 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Местные могут опубликовать фото фронтовика на портале акции или разместить его на стекле авто Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени отменили шествие «Бессмертного полка», однако жители могут принять участие в акции в других форматах. Об этом рассказали в городской администрации. Так, местные могут опубликовать фото фронтовика на портале акции или разместить его на стекле своей машины. «Традиционного шествия не будет, но принять участие можно в других форматах. Например, опубликовать фото героя-фронтовика на онлайн-портале акции или в своих социальных сетях, разместить на одежде, на стекле автомобиля. Подробнее о том, как поддержать акцию, можно узнать на официальном сайте „Бессмертного полка“», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 9 мая пройдет концерт, посвященный Дню Победы. Также в программе празднования заплыв моржей, проезд военной техники, мастер-классы для детей и минута молчания. Парад и салют в этом году власти отменили. Ознакомиться с полной афишей можно на сайте агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени отменили шествие «Бессмертного полка», однако жители могут принять участие в акции в других форматах. Об этом рассказали в городской администрации. Так, местные могут опубликовать фото фронтовика на портале акции или разместить его на стекле своей машины. «Традиционного шествия не будет, но принять участие можно в других форматах. Например, опубликовать фото героя-фронтовика на онлайн-портале акции или в своих социальных сетях, разместить на одежде, на стекле автомобиля. Подробнее о том, как поддержать акцию, можно узнать на официальном сайте „Бессмертного полка“», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 9 мая пройдет концерт, посвященный Дню Победы. Также в программе празднования заплыв моржей, проезд военной техники, мастер-классы для детей и минута молчания. Парад и салют в этом году власти отменили. Ознакомиться с полной афишей можно на сайте агентства.