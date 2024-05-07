Как тюменцам принять участие в «Бессмертном полку»

В Тюмени отменили шествие «Бессмертного полка», однако жители могут принять участие в акции в других форматах. Об этом рассказали в городской администрации. Так, местные могут опубликовать фото фронтовика на портале акции или разместить его на стекле своей машины.
«Традиционного шествия не будет, но принять участие можно в других форматах. Например, опубликовать фото героя-фронтовика на онлайн-портале акции или в своих социальных сетях, разместить на одежде, на стекле автомобиля. Подробнее о том, как поддержать акцию, можно узнать на официальном сайте „Бессмертного полка“», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 9 мая пройдет концерт, посвященный Дню Победы. Также в программе празднования заплыв моржей, проезд военной техники, мастер-классы для детей и минута молчания. Парад и салют в этом году власти отменили. Ознакомиться с полной афишей можно на сайте агентства.
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В Тюмени отменили шествие «Бессмертного полка», однако жители могут принять участие в акции в других форматах. Об этом рассказали в городской администрации. Так, местные могут опубликовать фото фронтовика на портале акции или разместить его на стекле своей машины. «Традиционного шествия не будет, но принять участие можно в других форматах. Например, опубликовать фото героя-фронтовика на онлайн-портале акции или в своих социальных сетях, разместить на одежде, на стекле автомобиля. Подробнее о том, как поддержать акцию, можно узнать на официальном сайте „Бессмертного полка“», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 9 мая пройдет концерт, посвященный Дню Победы. Также в программе празднования заплыв моржей, проезд военной техники, мастер-классы для детей и минута молчания. Парад и салют в этом году власти отменили. Ознакомиться с полной афишей можно на сайте агентства.