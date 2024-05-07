Осужденный экс-чиновник пермского правительства Левинский получил ранение на СВО

08 мая 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Левинский подписал контракт с Минобороны 11 апреля Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший руководитель управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский, осужденный за несколько преступлений, получил ранение на СВО. Он отправился туда в середине апреля, подписав контракт с Минобороны РФ. «Как рассказал сам Дмитрий Левинский, на днях он получил ранение ноги. Экс-чиновник находился на боевом задании и выполнял поставленную задачу. Получив ранение, он удерживал захваченные позиции еще четыре часа до прибытия подкрепления. Затем в течение суток самостоятельно эвакуировался. При этом вытащил с собой еще одного товарища, который тоже был ранен. Сейчас Левинский находится в госпитале», — сообщает 59.RU. Дмитрий Левинский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки при строительстве зоопарка. Кроме того, экс-чиновника осудили за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке. По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде девяти лет и семи месяцев колонии общего режима. В апреле 2024 года Левинский подписал контракт с Министерством обороны РФ и уехал в зону проведения СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший руководитель управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский, осужденный за несколько преступлений, получил ранение на СВО. Он отправился туда в середине апреля, подписав контракт с Минобороны РФ. «Как рассказал сам Дмитрий Левинский, на днях он получил ранение ноги. Экс-чиновник находился на боевом задании и выполнял поставленную задачу. Получив ранение, он удерживал захваченные позиции еще четыре часа до прибытия подкрепления. Затем в течение суток самостоятельно эвакуировался. При этом вытащил с собой еще одного товарища, который тоже был ранен. Сейчас Левинский находится в госпитале», — сообщает 59.RU. Дмитрий Левинский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки при строительстве зоопарка. Кроме того, экс-чиновника осудили за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке. По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде девяти лет и семи месяцев колонии общего режима. В апреле 2024 года Левинский подписал контракт с Министерством обороны РФ и уехал в зону проведения СВО.