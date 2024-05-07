07 мая 2024

Осужденный экс-чиновник пермского правительства Левинский получил ранение на СВО

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Суд по избранию меры пресечения бывшему начальнику управления капстроительства Дмитрию Левинскому в Свердловском районном суде. Пермь, левинский дмитрий
Дмитрий Левинский подписал контракт с Минобороны 11 апреля Фото:
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Бывший руководитель управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский, осужденный за несколько преступлений, получил ранение на СВО. Он отправился туда в середине апреля, подписав контракт с Минобороны РФ.

«Как рассказал сам Дмитрий Левинский, на днях он получил ранение ноги. Экс-чиновник находился на боевом задании и выполнял поставленную задачу. Получив ранение, он удерживал захваченные позиции еще четыре часа до прибытия подкрепления. Затем в течение суток самостоятельно эвакуировался. При этом вытащил с собой еще одного товарища, который тоже был ранен. Сейчас Левинский находится в госпитале», — сообщает 59.RU.

Дмитрий Левинский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки при строительстве зоопарка. Кроме того, экс-чиновника осудили за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке. По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде девяти лет и семи месяцев колонии общего режима. В апреле 2024 года Левинский подписал контракт с Министерством обороны РФ и уехал в зону проведения СВО.

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Бывший руководитель управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский, осужденный за несколько преступлений, получил ранение на СВО. Он отправился туда в середине апреля, подписав контракт с Минобороны РФ. «Как рассказал сам Дмитрий Левинский, на днях он получил ранение ноги. Экс-чиновник находился на боевом задании и выполнял поставленную задачу. Получив ранение, он удерживал захваченные позиции еще четыре часа до прибытия подкрепления. Затем в течение суток самостоятельно эвакуировался. При этом вытащил с собой еще одного товарища, который тоже был ранен. Сейчас Левинский находится в госпитале», — сообщает 59.RU. Дмитрий Левинский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки при строительстве зоопарка. Кроме того, экс-чиновника осудили за злоупотребление полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке. По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание в виде девяти лет и семи месяцев колонии общего режима. В апреле 2024 года Левинский подписал контракт с Министерством обороны РФ и уехал в зону проведения СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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