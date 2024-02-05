Челябинский суд продлил конкурсное производство на обанкроченной «Утиной ферме»

05 февраля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Суд продлил процедуру конкурсного производства на «Утиных фермах» до июня Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство на обанкроченной «Утиной ферме». Как следует из постановления, окончание процедуры назначено на 7 июня. «Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника ООО „Утиные фермы“ до 7 июня 2024 года. Полномочия конкурсного управляющего Сергея Сидорова действительны до даты завершения конкурсного производства», — отмечено в документе. Инвентаризация имущества должника позволила учесть активы на сумму в 1,1 млрд рублей. Однако требований от 73 кредиторов поступило на сумму, превышающую данный размер, — 1,24 млрд рублей. С ходатайством о продлении конкурсного производства обратился Сидоров. Заявление он мотивировал тем, что хотя торги по продаже имущества состоялись, однако не разрешен вопрос о лице, с которым необходимо заключить договор купли-продажи. В суде находятся иски от четырех юрлиц, оспаривающих результаты аукциона. Среди них ПКЗ «Дубровский» из холдинга «Равис», «Куриное царство» группы компаний «Черкизово» и общество «Инвестстрой», потребовавшее повторного проведения торгов. Также права на ферму предъявила компания «Ресурс Плюс» из Башкортостана, уже выкупившая активы на 305 млн рублей. При этом договор был заключен с Курбонжоном Джамоловым как лицом, имевшим преимущественное право на выкуп. В числе причин для продления срока конкурсного производства Сидоров также назвал невыполненные обязательства, наложенные судом на бывшего конкурсного управляющего Сергея Натарова. Несмотря на то, что в октябре 2019 года Натаров был отстранен от исполнения обязанностей, ему предъявили счет размером в 14,9 млн рублей за ряд действий и факт бездействия. Так, за период работы Натарова «Утиные фермы» утратили имущество на девять миллионов рублей. Бывший управляющий безосновательно привлек к работе охранное предприятие «Кречет», взыскавшее затем с должника за услуги 5,65 млн рублей. В то же время бывший управляющий вовремя не сдал в налоговые органы отчетность, что привело к уплате штрафов на сумму в 22 тысячи рублей. «Утиные фермы» заработали в 2014 году, но через пять лет, в феврале 2019 года, были признаны банкротом. Имущество продавали четырежды, однако и после пятого раза аукцион оспорен, на передачу актива в аренду до урегулирования спора наложено обеспечение, деньги вернули покупателю. Торги по реализации имущества «Утиных ферм» прошли в марте 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области продлил конкурсное производство на обанкроченной «Утиной ферме». Как следует из постановления, окончание процедуры назначено на 7 июня. «Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника ООО „Утиные фермы“ до 7 июня 2024 года. Полномочия конкурсного управляющего Сергея Сидорова действительны до даты завершения конкурсного производства», — отмечено в документе. Инвентаризация имущества должника позволила учесть активы на сумму в 1,1 млрд рублей. Однако требований от 73 кредиторов поступило на сумму, превышающую данный размер, — 1,24 млрд рублей. С ходатайством о продлении конкурсного производства обратился Сидоров. Заявление он мотивировал тем, что хотя торги по продаже имущества состоялись, однако не разрешен вопрос о лице, с которым необходимо заключить договор купли-продажи. В суде находятся иски от четырех юрлиц, оспаривающих результаты аукциона. Среди них ПКЗ «Дубровский» из холдинга «Равис», «Куриное царство» группы компаний «Черкизово» и общество «Инвестстрой», потребовавшее повторного проведения торгов. Также права на ферму предъявила компания «Ресурс Плюс» из Башкортостана, уже выкупившая активы на 305 млн рублей. При этом договор был заключен с Курбонжоном Джамоловым как лицом, имевшим преимущественное право на выкуп. В числе причин для продления срока конкурсного производства Сидоров также назвал невыполненные обязательства, наложенные судом на бывшего конкурсного управляющего Сергея Натарова. Несмотря на то, что в октябре 2019 года Натаров был отстранен от исполнения обязанностей, ему предъявили счет размером в 14,9 млн рублей за ряд действий и факт бездействия. Так, за период работы Натарова «Утиные фермы» утратили имущество на девять миллионов рублей. Бывший управляющий безосновательно привлек к работе охранное предприятие «Кречет», взыскавшее затем с должника за услуги 5,65 млн рублей. В то же время бывший управляющий вовремя не сдал в налоговые органы отчетность, что привело к уплате штрафов на сумму в 22 тысячи рублей. «Утиные фермы» заработали в 2014 году, но через пять лет, в феврале 2019 года, были признаны банкротом. Имущество продавали четырежды, однако и после пятого раза аукцион оспорен, на передачу актива в аренду до урегулирования спора наложено обеспечение, деньги вернули покупателю. Торги по реализации имущества «Утиных ферм» прошли в марте 2023 года.