Глава Гагаузии Гуцул приедет в Москву на Парад Победы

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Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул на пресс-конференции в ТАСС. Москва, гуцул евгения
Евгения Гуцул посетит Парад Победы Фото:

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул посетит Парад Победы в Москве 9 мая. Информацию об этом подтвердила она сама.

«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул подтвердила, что в качестве гостя примет участие в Параде Победы 9 мая в Москве», — приводит информацию Sputnik Молдова. Как сообщила изданию Гуцул, она получила официальное приглашение от Москвы.

Также в Параде примут участие главы восьми иностранных государств. Это лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

В апреле Евгения Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. По прибытие в аэропорт Кишинева. ее допросили.

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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул посетит Парад Победы в Москве 9 мая. Информацию об этом подтвердила она сама. «Башкан Гагаузии Евгения Гуцул подтвердила, что в качестве гостя примет участие в Параде Победы 9 мая в Москве», — приводит информацию Sputnik Молдова. Как сообщила изданию Гуцул, она получила официальное приглашение от Москвы. Также в Параде примут участие главы восьми иностранных государств. Это лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. В апреле Евгения Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. По прибытие в аэропорт Кишинева. ее допросили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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