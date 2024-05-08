В мире Глава Гагаузии Гуцул приедет в Москву на Парад Победы 08 мая 2024 в 14:37 Размер текста - 17 + Евгения Гуцул посетит Парад Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул посетит Парад Победы в Москве 9 мая. Информацию об этом подтвердила она сама. «Башкан Гагаузии Евгения Гуцул подтвердила, что в качестве гостя примет участие в Параде Победы 9 мая в Москве», — приводит информацию Sputnik Молдова. Как сообщила изданию Гуцул, она получила официальное приглашение от Москвы. Также в Параде примут участие главы восьми иностранных государств. Это лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. В апреле Евгения Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. По прибытие в аэропорт Кишинева. ее допросили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул посетит Парад Победы в Москве 9 мая. Информацию об этом подтвердила она сама. «Башкан Гагаузии Евгения Гуцул подтвердила, что в качестве гостя примет участие в Параде Победы 9 мая в Москве», — приводит информацию Sputnik Молдова. Как сообщила изданию Гуцул, она получила официальное приглашение от Москвы. Также в Параде примут участие главы восьми иностранных государств. Это лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. В апреле Евгения Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. По прибытие в аэропорт Кишинева. ее допросили. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям