Глава Гагаузии Гуцул приедет в Москву на Парад Победы

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул посетит Парад Победы в Москве 9 мая. Информацию об этом подтвердила она сама.
«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул подтвердила, что в качестве гостя примет участие в Параде Победы 9 мая в Москве», — приводит информацию Sputnik Молдова. Как сообщила изданию Гуцул, она получила официальное приглашение от Москвы.
Также в Параде примут участие главы восьми иностранных государств. Это лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
В апреле Евгения Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. По прибытие в аэропорт Кишинева. ее допросили.
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