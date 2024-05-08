В Госдуме придумали программу рассрочки для осуществления указа Путина о жилье

Депутат Якубовский: в РФ должен появиться единый госоператор по строительству

09 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Ипотека стала недоступным инструментом для россиян, сказал Александр Якуовский Фото: Илья Московец © URA.RU В России должна появиться программа беспроцентной рассрочки для выполнения указа президента РФ Владимира Путина по обеспечению к 2030 году граждан жильем не менее 33 квадратных метров на человека. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский. «При текущих ключевой (16%) и ипотечным ставкам, к сожалению, покупка жилья недоступна для большого числа наших жителей. Не должны у нас семьи с одним, двумя, а иногда и тремя детьми ютиться в малогабаритных квартирах. Должны быть условия для расширения их жилплощади. Здесь должна быть более активная позиция государства, не только с точки зрения стимулирования спроса через льготную ипотеку, но и строительства качественного и комфортного жилья для социального и коммерческого найма с возможностью впоследствии его выкупа у государства с беспроцентной рассрочкой. Это один из новых инструментов, который можно было бы внедрить, а старыми, как мне кажется, эту задачу не решить», — сказал Александр Якубовский. Новость по теме Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года Он объяснил, как может работать данная программа, чтобы права граждан были сохранены. «На мой взгляд, должен быть единый государственный оператор, как программы по строительству такого жилого фонда, так и по его содержанию и последующей реализации в рассрочку. Банки — это коммерческие структуры, которые даже на этих операциях будут пытаться заработать. Наша же задача — не обеспечить их заработок, а обеспечить жильем людей», — отметил депутат. Он не исключил, что выполнить план по обеспечению жильем россиян к 2030 году получится раньше. «Это амбициозная и непростая задача и для Госдумы, и для правительства, и конечно для строительной отрасли. Однако, если тот темп реформирования и развития отрасли, связанный с ее дебюрократизацией и цифровизацией, который мы набрали за последние годы, сохранится, то, возможно, она будет решена раньше поставленных сроков», — подчеркнул Якубовскй. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне к 2030 году должны быть обеспечены жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека. К 2036 году — не менее 38 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России должна появиться программа беспроцентной рассрочки для выполнения указа президента РФ Владимира Путина по обеспечению к 2030 году граждан жильем не менее 33 квадратных метров на человека. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский. «При текущих ключевой (16%) и ипотечным ставкам, к сожалению, покупка жилья недоступна для большого числа наших жителей. Не должны у нас семьи с одним, двумя, а иногда и тремя детьми ютиться в малогабаритных квартирах. Должны быть условия для расширения их жилплощади. Здесь должна быть более активная позиция государства, не только с точки зрения стимулирования спроса через льготную ипотеку, но и строительства качественного и комфортного жилья для социального и коммерческого найма с возможностью впоследствии его выкупа у государства с беспроцентной рассрочкой. Это один из новых инструментов, который можно было бы внедрить, а старыми, как мне кажется, эту задачу не решить», — сказал Александр Якубовский. Он объяснил, как может работать данная программа, чтобы права граждан были сохранены. «На мой взгляд, должен быть единый государственный оператор, как программы по строительству такого жилого фонда, так и по его содержанию и последующей реализации в рассрочку. Банки — это коммерческие структуры, которые даже на этих операциях будут пытаться заработать. Наша же задача — не обеспечить их заработок, а обеспечить жильем людей», — отметил депутат. Он не исключил, что выполнить план по обеспечению жильем россиян к 2030 году получится раньше. «Это амбициозная и непростая задача и для Госдумы, и для правительства, и конечно для строительной отрасли. Однако, если тот темп реформирования и развития отрасли, связанный с ее дебюрократизацией и цифровизацией, который мы набрали за последние годы, сохранится, то, возможно, она будет решена раньше поставленных сроков», — подчеркнул Якубовскй. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россияне к 2030 году должны быть обеспечены жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека. К 2036 году — не менее 38 квадратных метров.