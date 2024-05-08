В Уфе арестовали экс-министра транспорта по делу о взятке в 5 млн рублей

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Александр Клебанов помещен под арест Фото:

Суд в Уфе арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Он подозревается в получении взятки в размере пяти миллионов рублей.

«Суд в Уфе арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Клебанова по делу о взятке в пять миллионов рублей», — передает РИА Новости. Бывший министр был задержан 7 мая.

Против Клебанова было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, экс-министр брал взятку в 2021 году на фоне реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор», передает Life.

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Суд в Уфе арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Он подозревается в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. «Суд в Уфе арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Клебанова по делу о взятке в пять миллионов рублей», — передает РИА Новости. Бывший министр был задержан 7 мая. Против Клебанова было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, экс-министр брал взятку в 2021 году на фоне реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор», передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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