В Уфе арестовали экс-министра транспорта по делу о взятке в 5 млн рублей

08 мая 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Александр Клебанов помещен под арест Фото: Илья Московец © URA.RU Суд в Уфе арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Он подозревается в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. «Суд в Уфе арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Клебанова по делу о взятке в пять миллионов рублей», — передает РИА Новости. Бывший министр был задержан 7 мая. Против Клебанова было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, экс-министр брал взятку в 2021 году на фоне реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор», передает Life. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Уфе арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Он подозревается в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. «Суд в Уфе арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Клебанова по делу о взятке в пять миллионов рублей», — передает РИА Новости. Бывший министр был задержан 7 мая. Против Клебанова было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, экс-министр брал взятку в 2021 году на фоне реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор», передает Life.