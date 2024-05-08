В Уфе арестовали экс-министра транспорта по делу о взятке в 5 млн рублей

Александр Клебанов помещен под арест
Суд в Уфе арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Он подозревается в получении взятки в размере пяти миллионов рублей.
«Суд в Уфе арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Клебанова по делу о взятке в пять миллионов рублей», — передает РИА Новости. Бывший министр был задержан 7 мая.
Против Клебанова было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, экс-министр брал взятку в 2021 году на фоне реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор», передает
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