Риэлторы рассказали об изменении цен на жилье в ЯНАО летом

Летом на Ямале начнут снижаться цены на жилье

12 мая 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

На Ямале ожидается понижение стоимости продаваемого жилья. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В период длительных летних отпусков на Ямале ожидается понижение стоимости продаваемого жилья. Свою роль может сыграть и изменение ключевой ставки Центробанка, считают аналитики агентства «Этажи». Скидок от продавцов, рассчитывающих продать недвижимость до начала сезонного застоя, в ЯНАО стоит ожидать уже сейчас. «Если говорить о торге, то собственники сейчас более склонны к снижению цен. Кто рассчитывает на быструю продажу, идут навстречу покупателям. У нашего региона есть ярко выраженная сезонность — летом люди уезжают в длительные отпуска. Как это может повлиять на цены объектов? Покупательская способность, начиная с мая и до конца лета, снижается, скорости совершения сделок замедляются», — сообщила корреспонденту URA.RU менеджер отдела продаж компании Этажи Новый Уренгой Регина Ащаулова. Предстоящий сезонный застой мотивирует северян снижать стоимость своих объектов, чтобы сделать их более привлекательным для покупателей. Агенты недвижимости на Ямале считают, что именно в мае можно рассчитывать на хорошие предложения. «Но это будут индивидуальные лоты, а не снижение цен по всему рынку», — предупреждает собеседник. При прогнозировании цен важным ориентиром является ключевая ставка ЦБ, которая сегодня составляет 16%. Как поясняет Регина Ащаулова, если ключевая ставка начнет ощутимо снижаться, тогда можно ожидать не только сохранения текущих цен на недвижимость, но и их повышения, ведь кредиты станут более доступными. «С другой стороны, если ставка ЦБ останется на текущем уровне, то снижения стоимости объектов мы не предвидим, подобные события на ЯНАО влияют меньше, чем на другие регионы страны по причине финансовой стабильности», — отмечают в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО повысился спрос на плиточные работы и поклейку обоев. Количество запросов на плиточные работы в ЯНАО возросло на 62%. Среди ямальцев вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В период длительных летних отпусков на Ямале ожидается понижение стоимости продаваемого жилья. Свою роль может сыграть и изменение ключевой ставки Центробанка, считают аналитики агентства «Этажи». Скидок от продавцов, рассчитывающих продать недвижимость до начала сезонного застоя, в ЯНАО стоит ожидать уже сейчас. «Если говорить о торге, то собственники сейчас более склонны к снижению цен. Кто рассчитывает на быструю продажу, идут навстречу покупателям. У нашего региона есть ярко выраженная сезонность — летом люди уезжают в длительные отпуска. Как это может повлиять на цены объектов? Покупательская способность, начиная с мая и до конца лета, снижается, скорости совершения сделок замедляются», — сообщила корреспонденту URA.RU менеджер отдела продаж компании Этажи Новый Уренгой Регина Ащаулова. Предстоящий сезонный застой мотивирует северян снижать стоимость своих объектов, чтобы сделать их более привлекательным для покупателей. Агенты недвижимости на Ямале считают, что именно в мае можно рассчитывать на хорошие предложения. «Но это будут индивидуальные лоты, а не снижение цен по всему рынку», — предупреждает собеседник. При прогнозировании цен важным ориентиром является ключевая ставка ЦБ, которая сегодня составляет 16%. Как поясняет Регина Ащаулова, если ключевая ставка начнет ощутимо снижаться, тогда можно ожидать не только сохранения текущих цен на недвижимость, но и их повышения, ведь кредиты станут более доступными. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО повысился спрос на плиточные работы и поклейку обоев. Количество запросов на плиточные работы в ЯНАО возросло на 62%. Среди ямальцев вырос спрос на квартиры, где осуществлена только черновая отделка.