Депутат Бессараб: ветеранам ВОВ положен постоянный уход за счет государства

09 мая 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

За ветеранами ВОВ могут следить соцработники, отметила Светлана Бессараб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в России предусмотрена программа долговременного ухода за счет государства. В нее входит как круглосуточный стационар, так и приходящий на дом социальный работник, например, для покупки продуктов, проведения уборки, приготовления еды. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «У нас система долговременного ухода работает на территории всей РФ. Если ветерану нужна помощь, она будет оказываться, тем более участнику ВОВ. Программа организуется через Управление соцзащиты населения за счет государства. Это может быть круглосуточный уход в стационаре 24/7. Это может быть приходящий соцработник на определенные часы, к примеру, дважды в неделю для выполнения каких-то работ, оказания услуг. Например, принести продукты, убраться в квартире, приготовить покушать. К сожалению, не все ветераны ВОВ об этом знают», — рассказала Светлана Бессараб. Новость по теме Полковник Чмутин рассказал о 97-летнем ветеране, что живет в тяжелых условиях По словам депутата Госдумы, окружение участников ВОВ должно обращать внимание на то, что им нужна помощь. «Бывает так, что ветераны остаются совсем без присмотра, без надзора. В этом случае соседи, люди неравнодушные должны в обязательном порядке сообщить об этом государству, в социальный фонд, что такой-то человек остался один и ему необходима помощь. Она будет оказана», — подчеркнула Бессараб. Собеседник агентства добавила, что ветеранам ВОВ за счет государства также полагается ремонт в квартире. «Государство делает большую работу для обеспечения социальными гарантиями ветеранов ВОВ. Они получают двойную пенсию. Кроме того, им предоставляются гарантии по недвижимости. В соответствии с указами президента РФ, участники ВОВ были обеспечены собственным жильем. Так же для них предоставляется возможность ремонта квартиры за счет государства, газификации, проведения коммунальной инфраструктуры. Также возможно посещение участниками ВОВ госпиталей для ветеранов, в которых предусмотрено все необходимое для лечения», — напомнила она. Программа долговременного ухода, отметила член комитета Госдумы по делам ветеранов, также распространяется в РФ на всех нуждающихся пенсионеров. «Что касается в целом этой системы, то сейчас по ней перед нами стоит большая задача сделать так, чтобы сами родственники, которые ухаживают за пожилыми людьми или инвалидами, имели возможность за это получать от государства заработную плату. И она должна быть выполнена. Сейчас программа поэтапно внедряется на территории РФ. И со временем мы обеспечим, действительно, качественный и долговременный уход за пожилыми людьми», — заявила Бессараб. Ранее член президиума общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин рассказал URA.RU о тяжелых условиях, в которых проживает 97-летний рядовой восьмой Гвардейской Панфиловской дивизии Владимир Бурцев (Москва). В доме одна лампочка, туалете, на кухне, в коридоре свет не горит. Телевизор не подключен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в России предусмотрена программа долговременного ухода за счет государства. В нее входит как круглосуточный стационар, так и приходящий на дом социальный работник, например, для покупки продуктов, проведения уборки, приготовления еды. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «У нас система долговременного ухода работает на территории всей РФ. Если ветерану нужна помощь, она будет оказываться, тем более участнику ВОВ. Программа организуется через Управление соцзащиты населения за счет государства. Это может быть круглосуточный уход в стационаре 24/7. Это может быть приходящий соцработник на определенные часы, к примеру, дважды в неделю для выполнения каких-то работ, оказания услуг. Например, принести продукты, убраться в квартире, приготовить покушать. К сожалению, не все ветераны ВОВ об этом знают», — рассказала Светлана Бессараб. По словам депутата Госдумы, окружение участников ВОВ должно обращать внимание на то, что им нужна помощь. «Бывает так, что ветераны остаются совсем без присмотра, без надзора. В этом случае соседи, люди неравнодушные должны в обязательном порядке сообщить об этом государству, в социальный фонд, что такой-то человек остался один и ему необходима помощь. Она будет оказана», — подчеркнула Бессараб. Собеседник агентства добавила, что ветеранам ВОВ за счет государства также полагается ремонт в квартире. «Государство делает большую работу для обеспечения социальными гарантиями ветеранов ВОВ. Они получают двойную пенсию. Кроме того, им предоставляются гарантии по недвижимости. В соответствии с указами президента РФ, участники ВОВ были обеспечены собственным жильем. Так же для них предоставляется возможность ремонта квартиры за счет государства, газификации, проведения коммунальной инфраструктуры. Также возможно посещение участниками ВОВ госпиталей для ветеранов, в которых предусмотрено все необходимое для лечения», — напомнила она. Программа долговременного ухода, отметила член комитета Госдумы по делам ветеранов, также распространяется в РФ на всех нуждающихся пенсионеров. «Что касается в целом этой системы, то сейчас по ней перед нами стоит большая задача сделать так, чтобы сами родственники, которые ухаживают за пожилыми людьми или инвалидами, имели возможность за это получать от государства заработную плату. И она должна быть выполнена. Сейчас программа поэтапно внедряется на территории РФ. И со временем мы обеспечим, действительно, качественный и долговременный уход за пожилыми людьми», — заявила Бессараб. Ранее член президиума общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин рассказал URA.RU о тяжелых условиях, в которых проживает 97-летний рядовой восьмой Гвардейской Панфиловской дивизии Владимир Бурцев (Москва). В доме одна лампочка, туалете, на кухне, в коридоре свет не горит. Телевизор не подключен.