Власти ЯНАО поздравили бойцов СВО с 9 Мая «Буханками» и «Пикапами»

Власти ЯНАО подарили бойцам СВО 10 единиц техники в честь Дня Победы
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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, аптечка, подготовка, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, солдат, медик, мобилизация, сво, военный
Власти Ямала передали участникам СВО 10 новых автомобилей Фото:

В честь Дня Победы в зону СВО из ЯНАО направили десять единиц автомобильной техники. Об отправке в своем telegram-канале сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Работу эту ведем регулярно и слаженно. Закупаем то, о чем в заявках просят командиры. Помощь фронту — одна из наших приоритетных задач и главная опора будущей победы. Идем к ней вместе».

Среди машин, отправленных участникам спецоперации оказалось пять медицинских УАЗов и пять пикапов. Военнослужащим также передали новые рации, квадрокоптеры, навигаторы и аптечки. Ранее URA.RU сообщало о том, что из ЯНАО в зону СВО доставят несколько десятков оленьих шкур.

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В честь Дня Победы в зону СВО из ЯНАО направили десять единиц автомобильной техники. Об отправке в своем telegram-канале сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Работу эту ведем регулярно и слаженно. Закупаем то, о чем в заявках просят командиры. Помощь фронту — одна из наших приоритетных задач и главная опора будущей победы. Идем к ней вместе». Среди машин, отправленных участникам спецоперации оказалось пять медицинских УАЗов и пять пикапов. Военнослужащим также передали новые рации, квадрокоптеры, навигаторы и аптечки. Ранее URA.RU сообщало о том, что из ЯНАО в зону СВО доставят несколько десятков оленьих шкур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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