Власти ЯНАО подарили бойцам СВО 10 единиц техники в честь Дня Победы

Власти Ямала передали участникам СВО 10 новых автомобилей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В честь Дня Победы в зону СВО из ЯНАО направили десять единиц автомобильной техники. Об отправке в своем telegram-канале сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Работу эту ведем регулярно и слаженно. Закупаем то, о чем в заявках просят командиры. Помощь фронту — одна из наших приоритетных задач и главная опора будущей победы. Идем к ней вместе».

Среди машин, отправленных участникам спецоперации оказалось пять медицинских УАЗов и пять пикапов. Военнослужащим также передали новые рации, квадрокоптеры, навигаторы и аптечки. Ранее URA.RU сообщало о том, что из ЯНАО в зону СВО доставят несколько десятков оленьих шкур.