В честь Дня Победы в зону СВО из ЯНАО направили десять единиц автомобильной техники. Об отправке в своем telegram-канале сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Работу эту ведем регулярно и слаженно. Закупаем то, о чем в заявках просят командиры. Помощь фронту — одна из наших приоритетных задач и главная опора будущей победы. Идем к ней вместе».
Среди машин, отправленных участникам спецоперации оказалось пять медицинских УАЗов и пять пикапов. Военнослужащим также передали новые рации, квадрокоптеры, навигаторы и аптечки. Ранее URA.RU сообщало о том, что из ЯНАО в зону СВО доставят несколько десятков оленьих шкур.
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В честь Дня Победы в зону СВО из ЯНАО направили десять единиц автомобильной техники. Об отправке в своем telegram-канале сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Работу эту ведем регулярно и слаженно. Закупаем то, о чем в заявках просят командиры. Помощь фронту — одна из наших приоритетных задач и главная опора будущей победы. Идем к ней вместе». Среди машин, отправленных участникам спецоперации оказалось пять медицинских УАЗов и пять пикапов. Военнослужащим также передали новые рации, квадрокоптеры, навигаторы и аптечки. Ранее URA.RU сообщало о том, что из ЯНАО в зону СВО доставят несколько десятков оленьих шкур.