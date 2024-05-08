Армения отказалась платить взнос в ОДКБ

08 мая 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян согласовал решение Армении не финансировать ОДКБ в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Армения отказалась платить взносы в ОДКБ в 2024 году. Об этом сообщили в МИД страны. «Армения воздержится от присоединения к решению „О бюджете ОДКБ 2024 года“ и участия в <…> финансировании деятельности организации», — подчеркнули в ведомстве армянской страны. Они ответили таким образом на соответствующий запрос агентства Sputnik Армения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. До этого в Армении задумывались о выходе и организации в целом. Пашинян заявлял, что РФ якобы не исполняет свои обязанности как участника ОДКБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армения отказалась платить взносы в ОДКБ в 2024 году. Об этом сообщили в МИД страны. «Армения воздержится от присоединения к решению „О бюджете ОДКБ 2024 года“ и участия в <…> финансировании деятельности организации», — подчеркнули в ведомстве армянской страны. Они ответили таким образом на соответствующий запрос агентства Sputnik Армения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. До этого в Армении задумывались о выходе и организации в целом. Пашинян заявлял, что РФ якобы не исполняет свои обязанности как участника ОДКБ.