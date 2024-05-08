Армения отказалась платить взнос в ОДКБ

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян согласовал решение Армении не финансировать ОДКБ в 2024 году Фото:

Армения отказалась платить взносы в ОДКБ в 2024 году. Об этом сообщили в МИД страны.

«Армения воздержится от присоединения к решению „О бюджете ОДКБ 2024 года“ и участия в <…> финансировании деятельности организации», — подчеркнули в ведомстве армянской страны. Они ответили таким образом на соответствующий запрос агентства Sputnik Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. До этого в Армении задумывались о выходе и организации в целом. Пашинян заявлял, что РФ якобы не исполняет свои обязанности как участника ОДКБ.

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Армения отказалась платить взносы в ОДКБ в 2024 году. Об этом сообщили в МИД страны. «Армения воздержится от присоединения к решению „О бюджете ОДКБ 2024 года“ и участия в <…> финансировании деятельности организации», — подчеркнули в ведомстве армянской страны. Они ответили таким образом на соответствующий запрос агентства Sputnik Армения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. До этого в Армении задумывались о выходе и организации в целом. Пашинян заявлял, что РФ якобы не исполняет свои обязанности как участника ОДКБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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