Армения отказалась платить взнос в ОДКБ

Армения отказалась платить взносы в ОДКБ в 2024 году. Об этом сообщили в МИД страны.
«Армения воздержится от присоединения к решению „О бюджете ОДКБ 2024 года“ и участия в <…> финансировании деятельности организации», — подчеркнули в ведомстве армянской страны. Они ответили таким образом на соответствующий запрос агентства Sputnik Армения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. До этого в Армении задумывались о выходе и организации в целом. Пашинян заявлял, что РФ якобы не исполняет свои обязанности как участника ОДКБ.
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