Марочко рассказал о разочаровании референдумом 2014 года: «Наш путь был суровее, чем у Крыма»

Подполковник Марочко: референдум в ЛДНР должен был пройти в два этапа

11 мая 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Люди в 2014 году верили, что станут частью России, сказал Андрей Марочко Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Референдум в 2014 году на территории ЛДНР должен был пройти в два этапа, но надежды жителей вдохновленных быстрым вступлением Крыма в РФ смогли оправдаться только в 2022 году. О том, как проходило голосование корреспонденту URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Когда референдум начался, я официально вступил в ряды ополчения, будучи еще сотрудником Министерства внутренних дел. У нас он (референдум) проходил в праздничном настроении, потому что все мы видели события Крыма. Многие рассчитывали на такой же сценарий. Референдум должен был пройти в два этапа. Все по крайней мере так думали и ходили слухи об этом, что сначала мы признаем свою независимость, станем независимым территориальным объединением, а потом обращаемся к РФ, чтобы нас приняли в свой состав», — сказал Андрей Марочко. Новость по теме «Русской весне» в Донбассе 10 лет: почему становление ЛДНР стало важным для РФ Явка была очень высокая, подчеркнул собеседник агентства. «Ни на одних украинских выборах я такой не видел. Людей пожилого возраста, которые даже не могли ходить, сажали за свой счет в автомобили, привозили на избирательные участки, только чтобы те могли проголосовать. Я не знаю ни одного человека, который бы не радовался проведению этому референдума. Когда он проходил, действительно думали, что потом достаточно быстро удастся попасть в состав России», — отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке. Однако мечты жителей Донбасса разбились о суровую реальность. «Еще тогда, в 2014 году, пошли другие политические процессы. Все затормозилось и началась грандиозная война. Все прекрасно понимали, что на тот момент были некоторые другие политические реалии, и, естественно, Российская Федерация честно и откровенно рассчитывала на те соглашения, которые были заключены (Минские соглашения — прим. URA.RU). Сейчас мы уже знаем, что это был обман со стороны Запада», — объяснил эксперт. «Обид как таковых не было. Просто нам пришлось пройти намного суровее путь, нежели жителям Крыма. В конечном итоге все то, к чему мы стремились, естественно достигли и сейчас мы в составе РФ», — заявил Марочко. 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России. Уже 21 марта президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к РФ и федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав страны. 11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой областях также состоялся общенародный референдум, после которого 12 мая власти ЛДНР объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться в Новороссию. Власти РФ заявили об «уважении итогов референдума», однако де-юре его не признали. Тогда Россия надеялась на соблюдение Минских соглашений, которые предполагали прекращение огня между Украиной и Донбассом, восстановление экономических связей. Украинская сторона должна была принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Договоренности не соблюдались киевским режимом, угроза нарастала из-за того, что НАТО накачивали страну оружием, что в конечном итоге привело к необходимости проведения спецоперации. Президент РФ 5 октября 2022 года подписал четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Граждане, проживающие на этих территориях, получили гражданство России при подаче заявления и принесения Присяги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Референдум в 2014 году на территории ЛДНР должен был пройти в два этапа, но надежды жителей вдохновленных быстрым вступлением Крыма в РФ смогли оправдаться только в 2022 году. О том, как проходило голосование корреспонденту URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Когда референдум начался, я официально вступил в ряды ополчения, будучи еще сотрудником Министерства внутренних дел. У нас он (референдум) проходил в праздничном настроении, потому что все мы видели события Крыма. Многие рассчитывали на такой же сценарий. Референдум должен был пройти в два этапа. Все по крайней мере так думали и ходили слухи об этом, что сначала мы признаем свою независимость, станем независимым территориальным объединением, а потом обращаемся к РФ, чтобы нас приняли в свой состав», — сказал Андрей Марочко. Явка была очень высокая, подчеркнул собеседник агентства. «Ни на одних украинских выборах я такой не видел. Людей пожилого возраста, которые даже не могли ходить, сажали за свой счет в автомобили, привозили на избирательные участки, только чтобы те могли проголосовать. Я не знаю ни одного человека, который бы не радовался проведению этому референдума. Когда он проходил, действительно думали, что потом достаточно быстро удастся попасть в состав России», — отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке. Однако мечты жителей Донбасса разбились о суровую реальность. «Еще тогда, в 2014 году, пошли другие политические процессы. Все затормозилось и началась грандиозная война. Все прекрасно понимали, что на тот момент были некоторые другие политические реалии, и, естественно, Российская Федерация честно и откровенно рассчитывала на те соглашения, которые были заключены (Минские соглашения — прим. URA.RU). Сейчас мы уже знаем, что это был обман со стороны Запада», — объяснил эксперт. 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России. Уже 21 марта президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к РФ и федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав страны. 11 мая 2014 года в Луганской и Донецкой областях также состоялся общенародный референдум, после которого 12 мая власти ЛДНР объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться в Новороссию. Власти РФ заявили об «уважении итогов референдума», однако де-юре его не признали. Тогда Россия надеялась на соблюдение Минских соглашений, которые предполагали прекращение огня между Украиной и Донбассом, восстановление экономических связей. Украинская сторона должна была принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Договоренности не соблюдались киевским режимом, угроза нарастала из-за того, что НАТО накачивали страну оружием, что в конечном итоге привело к необходимости проведения спецоперации. Президент РФ 5 октября 2022 года подписал четыре федеральных конституционных закона о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Граждане, проживающие на этих территориях, получили гражданство России при подаче заявления и принесения Присяги.