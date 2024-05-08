ФСБ нашла следы преступлений пособников нацисткой Германии в Донбассе. Фото, видео

08 мая 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Донбассе времен ВОВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты управления ФСБ России по ДНР рассекретили документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса с 1941 по 1942 годы. Террор совершался перешедшими на сторону противника. Соответствующие данные были переданы в донецкий музей Великой Отечественной войны (ВОВ). Рассекреченные документы были переданы музею в рамках проекта «Вне срока давности» в преддверии Дня Победы. «Стали известными имена пособников фашизма, добровольно перешедших на сторону врага ради сиюминутных выгод. В дальнейшем, переданные в музей материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) в годы Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе УФСБ, которой находится в распоряжении URA.RU. Уточняется, что жертвы пособников нацистской Германии в Донбассе исчислялись тысячами. Также среди жертв преступлений было много женщин и детей. Анализ документов ведется специалистами несмотря на частые атаки ВСУ на территории Донбасса. В пресс-релизе отметили, что рассекречивание подобных данных станет постоянной практикой, чтобы в будущем такие события не повторились. Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по ДНР Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по ДНР Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по ДНР Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты управления ФСБ России по ДНР рассекретили документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса с 1941 по 1942 годы. Террор совершался перешедшими на сторону противника. Соответствующие данные были переданы в донецкий музей Великой Отечественной войны (ВОВ). Рассекреченные документы были переданы музею в рамках проекта «Вне срока давности» в преддверии Дня Победы. «Стали известными имена пособников фашизма, добровольно перешедших на сторону врага ради сиюминутных выгод. В дальнейшем, переданные в музей материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) в годы Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе УФСБ, которой находится в распоряжении URA.RU. Уточняется, что жертвы пособников нацистской Германии в Донбассе исчислялись тысячами. Также среди жертв преступлений было много женщин и детей. Анализ документов ведется специалистами несмотря на частые атаки ВСУ на территории Донбасса. В пресс-релизе отметили, что рассекречивание подобных данных станет постоянной практикой, чтобы в будущем такие события не повторились.