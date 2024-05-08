ФСБ нашла следы преступлений пособников нацисткой Германии в Донбассе. Фото, видео

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Донбассе времен ВОВ Фото:

Специалисты управления ФСБ России по ДНР рассекретили документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса с 1941 по 1942 годы. Террор совершался перешедшими на сторону противника. Соответствующие данные были переданы в донецкий музей Великой Отечественной войны (ВОВ).

Рассекреченные документы были переданы музею в рамках проекта «Вне срока давности» в преддверии Дня Победы. «Стали известными имена пособников фашизма, добровольно перешедших на сторону врага ради сиюминутных выгод. В дальнейшем, переданные в музей материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) в годы Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе УФСБ, которой находится в распоряжении URA.RU.

Уточняется, что жертвы пособников нацистской Германии в Донбассе исчислялись тысячами. Также среди жертв преступлений было много женщин и детей.

Анализ документов ведется специалистами несмотря на частые атаки ВСУ на территории Донбасса. В пресс-релизе отметили, что рассекречивание подобных данных станет постоянной практикой, чтобы в будущем такие события не повторились.

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Специалисты управления ФСБ России по ДНР рассекретили документы о преступлениях нацистской Германии против жителей Донбасса с 1941 по 1942 годы. Террор совершался перешедшими на сторону противника. Соответствующие данные были переданы в донецкий музей Великой Отечественной войны (ВОВ). Рассекреченные документы были переданы музею в рамках проекта «Вне срока давности» в преддверии Дня Победы. «Стали известными имена пособников фашизма, добровольно перешедших на сторону врага ради сиюминутных выгод. В дальнейшем, переданные в музей материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками из ОУН-УПА (признана в РФ экстремистской и запрещена) в годы Великой Отечественной войны», — говорится в пресс-релизе УФСБ, которой находится в распоряжении URA.RU. Уточняется, что жертвы пособников нацистской Германии в Донбассе исчислялись тысячами. Также среди жертв преступлений было много женщин и детей. Анализ документов ведется специалистами несмотря на частые атаки ВСУ на территории Донбасса. В пресс-релизе отметили, что рассекречивание подобных данных станет постоянной практикой, чтобы в будущем такие события не повторились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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