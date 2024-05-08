Курганские полицейские пересели на мотоциклы BMW, чтобы ловить нарушителей

08 мая 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Патрульные мотоциклы способны разогнаться до максимальной скорости за пару секунд Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники ДПС на патрульных мотоциклах BMW возобновили работу на территории Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «На дорогах Курганской области появился мотонаряд. Инспекторы отдельного специализированного взвода ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области на патрульных мотоциклах начали контролировать дорожное движение, пресекать нарушения ПДД и предупреждать аварии <…>. Курганский мотонаряд использует в работе спецмотоциклы BMW», — написано на сайте ведомства. Сезон работы мотонаряда продлится полгода. Ранее в Госавтоинспекции предупредили курганских водителей о массовых облавах на дорогах. Автовладельцев будут проверять на трезвость в предстоящие праздничные дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ДПС на патрульных мотоциклах BMW возобновили работу на территории Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «На дорогах Курганской области появился мотонаряд. Инспекторы отдельного специализированного взвода ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области на патрульных мотоциклах начали контролировать дорожное движение, пресекать нарушения ПДД и предупреждать аварии <…>. Курганский мотонаряд использует в работе спецмотоциклы BMW», — написано на сайте ведомства. Сезон работы мотонаряда продлится полгода. Ранее в Госавтоинспекции предупредили курганских водителей о массовых облавах на дорогах. Автовладельцев будут проверять на трезвость в предстоящие праздничные дни.