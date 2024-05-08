Курганские полицейские пересели на мотоциклы BMW, чтобы ловить нарушителей

Сотрудники ДПС на патрульных мотоциклах BMW возобновили работу на территории Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
«На дорогах Курганской области появился мотонаряд. Инспекторы отдельного специализированного взвода ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области на патрульных мотоциклах начали контролировать дорожное движение, пресекать нарушения ПДД и предупреждать аварии <…>. Курганский мотонаряд использует в работе спецмотоциклы BMW», — написано на сайте ведомства. Сезон работы мотонаряда продлится полгода.
Ранее в Госавтоинспекции предупредили курганских водителей о массовых облавах на дорогах. Автовладельцев будут проверять на трезвость в предстоящие праздничные дни.
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Сотрудники ДПС на патрульных мотоциклах BMW возобновили работу на территории Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «На дорогах Курганской области появился мотонаряд. Инспекторы отдельного специализированного взвода ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области на патрульных мотоциклах начали контролировать дорожное движение, пресекать нарушения ПДД и предупреждать аварии <…>. Курганский мотонаряд использует в работе спецмотоциклы BMW», — написано на сайте ведомства. Сезон работы мотонаряда продлится полгода. Ранее в Госавтоинспекции предупредили курганских водителей о массовых облавах на дорогах. Автовладельцев будут проверять на трезвость в предстоящие праздничные дни.