Школьная учительница Путина рассказала, что он всегда был защитником

Учительница Путина Гуревич: глава РФ всегда был защитником, а не задирой

09 мая 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Путин встретился с учительницей 7 мая после инаугурации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в школьные годы всегда был защитником, а не задирой. Об этом заявила бывшая учительница главы России Вера Гуревич. «Он никогда не был <…> ни нападающим, ни кого-то оскорбляющим, ни задирой каким-то и так далее. Он всегда был только защитником. Он только всех вечно защищал, защищал и еще раз защищал», — сказала она в интервью видеоагентству Ruptly. Гуревич была классным руководителем Путина в средней школе. Глава РФ несколько раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние. Он отмечал, что до сих пор общается с ней. Сейчас ей уже 90 лет. Последняя встреча Путина с учительницей состоялась 7 мая после инаугурации президента. Как рассказал директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве Дмитрий Журавлев, беседа главы РФ и Гуверич стала демонстрацией целого ряда приоритетных традиционных ценностей для России. По его словам, речь идет об уважении к старшим, профессии, возрасту и опыту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин в школьные годы всегда был защитником, а не задирой. Об этом заявила бывшая учительница главы России Вера Гуревич. «Он никогда не был <…> ни нападающим, ни кого-то оскорбляющим, ни задирой каким-то и так далее. Он всегда был только защитником. Он только всех вечно защищал, защищал и еще раз защищал», — сказала она в интервью видеоагентству Ruptly. Гуревич была классным руководителем Путина в средней школе. Глава РФ несколько раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние. Он отмечал, что до сих пор общается с ней. Сейчас ей уже 90 лет. Последняя встреча Путина с учительницей состоялась 7 мая после инаугурации президента. Как рассказал директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве Дмитрий Журавлев, беседа главы РФ и Гуверич стала демонстрацией целого ряда приоритетных традиционных ценностей для России. По его словам, речь идет об уважении к старшим, профессии, возрасту и опыту.