08 мая 2024

Школьная учительница Путина рассказала, что он всегда был защитником

Учительница Путина Гуревич: глава РФ всегда был защитником, а не задирой
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Путин встретился с учительницей 7 мая после инаугурации Фото:

Президент РФ Владимир Путин в школьные годы всегда был защитником, а не задирой. Об этом заявила бывшая учительница главы России Вера Гуревич.

«Он никогда не был <…> ни нападающим, ни кого-то оскорбляющим, ни задирой каким-то и так далее. Он всегда был только защитником. Он только всех вечно защищал, защищал и еще раз защищал», — сказала она в интервью видеоагентству Ruptly.

Гуревич была классным руководителем Путина в средней школе. Глава РФ несколько раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние. Он отмечал, что до сих пор общается с ней. Сейчас ей уже 90 лет.

Последняя встреча Путина с учительницей состоялась 7 мая после инаугурации президента. Как рассказал директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве Дмитрий Журавлев, беседа главы РФ и Гуверич стала демонстрацией целого ряда приоритетных традиционных ценностей для России. По его словам, речь идет об уважении к старшим, профессии, возрасту и опыту.

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Президент РФ Владимир Путин в школьные годы всегда был защитником, а не задирой. Об этом заявила бывшая учительница главы России Вера Гуревич. «Он никогда не был <…> ни нападающим, ни кого-то оскорбляющим, ни задирой каким-то и так далее. Он всегда был только защитником. Он только всех вечно защищал, защищал и еще раз защищал», — сказала она в интервью видеоагентству Ruptly. Гуревич была классным руководителем Путина в средней школе. Глава РФ несколько раз называл учительницу в числе тех, кто оказал на него наиболее сильное влияние. Он отмечал, что до сих пор общается с ней. Сейчас ей уже 90 лет. Последняя встреча Путина с учительницей состоялась 7 мая после инаугурации президента. Как рассказал директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве Дмитрий Журавлев, беседа главы РФ и Гуверич стала демонстрацией целого ряда приоритетных традиционных ценностей для России. По его словам, речь идет об уважении к старшим, профессии, возрасту и опыту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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