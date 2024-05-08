08 мая 2024

Власти ЯНАО рассказали, какую территорию благоустроят в регионе

В ЯНАО благоустроят площадь в Приуральском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Свердловской области в Верхний Тагил и Кировград. Свердловская область, площадь победы, город верхний тагил
К благоустройству площади приступят в 2025 году Фото:

В селе Харсаим (Приуральский район) в 2025 году приступят к благоустройству площади. Проект победил в голосовании. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал.

«Минстрой России официально утвердил результаты голосования. На территории Приуральского района победил проект благоустройства площади села Харсаим», — написал Сакал в telegram-канале. К реализации проекта планируют приступить в 2025 году.

Ямал оказался в числе субъектов с наибольшим количеством проголосовавших. В Приуральском районе в голосовании приняло участие более двух тысяч человек. Было предложено три проекта по благоустройству.

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В селе Харсаим (Приуральский район) в 2025 году приступят к благоустройству площади. Проект победил в голосовании. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал. «Минстрой России официально утвердил результаты голосования. На территории Приуральского района победил проект благоустройства площади села Харсаим», — написал Сакал в telegram-канале. К реализации проекта планируют приступить в 2025 году. Ямал оказался в числе субъектов с наибольшим количеством проголосовавших. В Приуральском районе в голосовании приняло участие более двух тысяч человек. Было предложено три проекта по благоустройству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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