Власти ЯНАО рассказали, какую территорию благоустроят в регионе

В ЯНАО благоустроят площадь в Приуральском районе

09 мая 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

К благоустройству площади приступят в 2025 году Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Харсаим (Приуральский район) в 2025 году приступят к благоустройству площади. Проект победил в голосовании. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал. «Минстрой России официально утвердил результаты голосования. На территории Приуральского района победил проект благоустройства площади села Харсаим», — написал Сакал в telegram-канале. К реализации проекта планируют приступить в 2025 году. Ямал оказался в числе субъектов с наибольшим количеством проголосовавших. В Приуральском районе в голосовании приняло участие более двух тысяч человек. Было предложено три проекта по благоустройству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Харсаим (Приуральский район) в 2025 году приступят к благоустройству площади. Проект победил в голосовании. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал. «Минстрой России официально утвердил результаты голосования. На территории Приуральского района победил проект благоустройства площади села Харсаим», — написал Сакал в telegram-канале. К реализации проекта планируют приступить в 2025 году. Ямал оказался в числе субъектов с наибольшим количеством проголосовавших. В Приуральском районе в голосовании приняло участие более двух тысяч человек. Было предложено три проекта по благоустройству.