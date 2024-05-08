Власти ЯНАО рассказали, какую территорию благоустроят в регионе

В селе Харсаим (Приуральский район) в 2025 году приступят к благоустройству площади. Проект победил в голосовании. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал.
«Минстрой России официально утвердил результаты голосования. На территории Приуральского района победил проект благоустройства площади села Харсаим», — написал Сакал в telegram-канале. К реализации проекта планируют приступить в 2025 году.
Ямал оказался в числе субъектов с наибольшим количеством проголосовавших. В Приуральском районе в голосовании приняло участие более двух тысяч человек. Было предложено три проекта по благоустройству.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В селе Харсаим (Приуральский район) в 2025 году приступят к благоустройству площади. Проект победил в голосовании. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал. «Минстрой России официально утвердил результаты голосования. На территории Приуральского района победил проект благоустройства площади села Харсаим», — написал Сакал в telegram-канале. К реализации проекта планируют приступить в 2025 году. Ямал оказался в числе субъектов с наибольшим количеством проголосовавших. В Приуральском районе в голосовании приняло участие более двух тысяч человек. Было предложено три проекта по благоустройству.