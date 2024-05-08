Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы в РФ

09 мая 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Многие российские миллиардеры вынуждены вести бизнес только в РФ из-за западных ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Попавшие под санкции Запада миллиардеры из России начали постепенно переводить активы на родину. Об этом агентству Blomberg рассказали сразу несколько человек из указанной категории граждан. «Попавшие под западные ограничения российские миллиардеры постепенно переводят активы на территорию РФ. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России», — указано на сайте агентства. Bloomberg упоминает 26 миллиардеров, чье суммарное состояние оценивается в 350 млрд долларов. По оценке Echo, в этом году заблокированные в Euroclear активы РФ принесли почти 2 млрд евро. Ранее российские инвесторы получили возможность продавать замороженные средства иностранным компаниям. В ЦБ разработали схему обмена заблокированных активов на замороженные деньги иностранцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попавшие под санкции Запада миллиардеры из России начали постепенно переводить активы на родину. Об этом агентству Blomberg рассказали сразу несколько человек из указанной категории граждан. «Попавшие под западные ограничения российские миллиардеры постепенно переводят активы на территорию РФ. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России», — указано на сайте агентства. Bloomberg упоминает 26 миллиардеров, чье суммарное состояние оценивается в 350 млрд долларов. По оценке Echo, в этом году заблокированные в Euroclear активы РФ принесли почти 2 млрд евро. Ранее российские инвесторы получили возможность продавать замороженные средства иностранным компаниям. В ЦБ разработали схему обмена заблокированных активов на замороженные деньги иностранцев.