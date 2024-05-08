В Кургане возобновили движение автобусов до Челноково после ухода большой воды

09 мая 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Движение на участке от федеральной трассы «Иртыш» до микрорайона Челноково открыто (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Кургана запускают автобусное сообщение до микрорайона Челноково. Ограничение было введено в паводковый сезон, передают специалисты МКУ «Транспортное управление». «В связи с отменой ограничения на движение транспорта, введенного в период затопления <…> проезжей части, открыто движение на участке дороги от федеральной трассы „Иртыш“ до микрорайона Челноково. Автобусы маршрута №46 будут осуществлять заезд на территорию с 9 мая», — на данные ведомства в своем telegram-канале ссылается мэрия Кургана. В городе из-за перекрытого шоссе имени Тюнина ряд автобусных маршрутов изменили. После отступления воды население жаловалось, что такси не едет в микрорайоны, побывавшие паводковой зоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Кургана запускают автобусное сообщение до микрорайона Челноково. Ограничение было введено в паводковый сезон, передают специалисты МКУ «Транспортное управление». «В связи с отменой ограничения на движение транспорта, введенного в период затопления <…> проезжей части, открыто движение на участке дороги от федеральной трассы „Иртыш“ до микрорайона Челноково. Автобусы маршрута №46 будут осуществлять заезд на территорию с 9 мая», — на данные ведомства в своем telegram-канале ссылается мэрия Кургана. В городе из-за перекрытого шоссе имени Тюнина ряд автобусных маршрутов изменили. После отступления воды население жаловалось, что такси не едет в микрорайоны, побывавшие паводковой зоне.