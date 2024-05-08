08 мая 2024

В Кургане возобновили движение автобусов до Челноково после ухода большой воды

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Движение на участке от федеральной трассы «Иртыш» до микрорайона Челноково открыто (архивное фото)
Движение на участке от федеральной трассы «Иртыш» до микрорайона Челноково открыто (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Власти Кургана запускают автобусное сообщение до микрорайона Челноково. Ограничение было введено в паводковый сезон, передают специалисты МКУ «Транспортное управление».

«В связи с отменой ограничения на движение транспорта, введенного в период затопления <…> проезжей части, открыто движение на участке дороги от федеральной трассы „Иртыш“ до микрорайона Челноково. Автобусы маршрута №46 будут осуществлять заезд на территорию с 9 мая», — на данные ведомства в своем telegram-канале ссылается мэрия Кургана.

В городе из-за перекрытого шоссе имени Тюнина ряд автобусных маршрутов изменили. После отступления воды население жаловалось, что такси не едет в микрорайоны, побывавшие паводковой зоне.

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Власти Кургана запускают автобусное сообщение до микрорайона Челноково. Ограничение было введено в паводковый сезон, передают специалисты МКУ «Транспортное управление». «В связи с отменой ограничения на движение транспорта, введенного в период затопления <…> проезжей части, открыто движение на участке дороги от федеральной трассы „Иртыш“ до микрорайона Челноково. Автобусы маршрута №46 будут осуществлять заезд на территорию с 9 мая», — на данные ведомства в своем telegram-канале ссылается мэрия Кургана. В городе из-за перекрытого шоссе имени Тюнина ряд автобусных маршрутов изменили. После отступления воды население жаловалось, что такси не едет в микрорайоны, побывавшие паводковой зоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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